5 dakikada Beşiktaş

Beşiktaş acılı kebap yiyerek başladı, tatlıyla bitirdi. Alternatif oyuncularla Şanlıurfaspor karşısına çıkan Kartal ilk yarıda yediği iki golle bildiğin şoka girdi. Bu öyle bir şoktu ki, ayakları titreyen Siyah-Beyazlı oyuncular en kolay pozisyonlarda dahi golleri kaçırıyor, dahası rakibe de maçı koparabilecek pozisyonlar veriyorlardı. İlk yarının sonlarına doğru kurulan baskı ikinci yarıdaki sağnak yağmurun habercisi gibiydi. N'Kouduo, Weghorst, Gedson, Tayyip Talha ve Tayfur Bingöl'ün oyuna girmeleri tüm dengeleri değiştirdi. 67-72 arasında beş dakikada üç gol bulan Kartal ondan sonra turu alıp götürdü. Weghorst ve N'Kouduo'nun oyuna girmesiyle Cenk Tosun'un da havası, suyu değişti, daha iyi pozisyonlar buldu ve üst üste goller attı. Bu maçtan alınacak dersler olduğu aşikar… En önemli ders şu; hiçbir rakibi küçümsemeyeceksin! Eğer bir rotasyon yapacaksan bu da ölçülü olmalı. Bu arada yenilen gollerde savunma ve kaleci Ersin'in hataları olduğunu da söylemek gerek. Weghorst ve N'Kouduo'nun form durumu Beşiktaş için çok önemli. Katar'daki Dünya Kupası ikisine de yaramış. Şenol Güneş bu maçtan sonra bazı oyuncularla ilgili kararını netleştirmiştir. Ligin devre arasında gidecek olanlar dün gece biletlerini almış oldular! Güneş verdiği şansı bu kadar kötü kullananlarla yol yürümez, bundan eminim. Şanlıurfaspor'u da kutlamak gerek. Futbolu çirkinleştirmediler, güçleri oranın a ellerinden geleni yaptılar.