The English patient!

Beşiktaş kampından gelen haberler güzel. Başta Dele Alli ve Redmond olmak üzere tüm oyuncular 'Güneş Sistemi'ne adapte olmak için yoğun bir gayret içindeler. Şenol hoca için tüm oyuncuların performansının birkaç tık yukarı çıkması çok önemli ama özellikle Dele Alli ve Redmond'un performanslarının yükselmesi Güneş'in şampiyonluk hesaplarının temelini oluşturuyor. Şenol hoca, Dele Alli ve Redmond'un kalitelerinin farkında, tüm amacı bu kaliteyi sahaya yansıtacak ortamı oluşturmak. Bu nedenle her iki oyuncuyla sık sık birebir görüşmeler yapıyor ve kendi döneminde Mario Gomez'in yaptığı çıkışı örnek olarak anlatıyor. Her iki İngiliz oyuncu da kendi kariyerlerine meydan okuma konusunda kararlı görünüyorlar. En azından başka seçenekleri olmadığının farkındalar. Çünkü Güneş kendilerine çok açık bir mesaj verdi; siz isterseniz düştüğünüz yerden kalkabilirsiniz, ben sadece size destek olabilirim. Benim yapacağım iş size forma vermek, sonrası sizde. Gayret gösterirseniz başarırsınız, yeteneğinizin farkına varın ve eski günlerinize dönün! Yoksa ben de size yardımcı olamam. Muleka ile Gedson da Güneş'in özel ilgi gösterdiği isimlerden. Gedson'un hücuma daha fazla destek vermesi hocanın ondan ilk isteği. Muleka ise joker olacak.

SİSTEM TEKRARI

Üçlü savunmanın takım üzerindeki etkilerini silmek için antrenmanlarda her zamankinden daha fazla sistem tekrarları yaptıran, taktiklerini anlatmakla yetinmeyip adeta sahanın ortasına çizerek (!) ne istediğini tüm oyunculara ısrarla anlatan Güneş, kamp sonrasında doğru kadro için olmazsa olmazlarını belirleyeceği gibi, hiçbir şekilde faydalanmayacağı oyuncuları da belirlemiş olacak. Ondan sonra Gaziantep maçıyla birlikte başlayacak lig maratonunda yaşanacaklar ise devre arasındaki transfer stratejisini belirleyecek. Gidenler de olacak, gelenler de. Bir sol bek ve bir kanat oyuncusu acil ihtiyaçlar olarak listenin ilk sırasında duruyor. Bu vesileyle şunu da belirtelim ki, dönmek isteyen Caner Erkin'in şartları çok uygun olsa da taraftar bazındaki tepkiler ve oyuncunun Karagümrük'teki performansı kafalarda soru işareti bırakıyor. Bu transfer olur mu derseniz, uygun şartlarda daha iyi bir sol bek bulunamazsa Caner Erkin'in olma ihtimali yükselir, diyebilirim. Devre arasında büyük paralar harcanmasını kimse beklemesin, çünkü harcanacak büyük para yok. Dele Alli ve Redmond beklentilerin çok altında kalırlarsa o takdirde tüm imkanlar bir kez daha zorlanır ve yeni oyuncularla birlikte yeni riskler alınabilir. Ancak şimdilik bu ihtimali kimse aklına bile getirmek istemiyor. Uzun sözün kestirmesi şudur; bir nevi "İngiliz hastalar" diye tanımlayabileceğimiz Dele Alli ve Redmond küllerinden doğmayı başarabilirlerse Beşiktaş zoru başarır ve Şenol Güneş, ligi kasıp kavurur.