Kendinize gelin!

Necip bildiğimiz Necip olmasa ve Atiba bildiğimiz Atiba olsa ikisiyle başlamanın hiçbir sakıncası yok. Ne var ki, Atiba eski Atiba değil ve Necip maalesef hala eski Necip!.. Bu yanlış tercih nedeniyle orta saha 45 dakikada sıfır çekti. Gedson tek başına savaştı hepsi bu. Kimsenin kimseden haberi yoktu, hatlar arasındaki mesafeyi geçtim aynı hatta oynayan futbolcular arasındaki mesafe bile inanılmaz uzaktı. İkinci yarıya N'Koudou ve Atiba'yı çıkarıp Redmond ve Salih'le başlayan Şenol hoca Necip'i sahada unuttu! Taa ki, Necip ayağına üst üste gelen iki topu da heba edince attı kementi. Umut ve Necip çıkarken Muleka ve Masuaku oyuna dahil oldu. Beşiktaş bu değişikliklerle biraz toparlanırken Gaziantep aynı kötü oyununu sürdürdü. Kontratak dışında bir planları yoktu.



Beşiktaş Redmond'la tek kanattan yüklenirken ortadaki Weghorst ve kanat-orta karışımı bir yerlerde dolaşan Cenk de topsuz ve pozisyonsuz kaldılar. Yine de Beşiktaş adına zayıf da olsa gol sinyalleri gelirken ilginçtir, golü atan Gaziantep oldu. Beşiktaş bir kez daha garip pozisyon yokken gol yeme becerisi gösterdi desek daha doğru olabilir… Gol sonrası uyanan Kartal büyük baskı kurdu ve üst üste pozisyonlar yakaladı. Dünya Kupası'nda boy gösteren Weghorst topu filelere göndererek ligte de atmaya devam edeceğini gösterdi… İlk yarıda N'Koudou, ikinci yarıda Redmond kanattan bir şeyler yapmaya çalıştı. Diğer kanat emanet edilen Cenk Tosun ise bildiğin etkisiz elemandı ve Kartal maç boyu bir nevi Kubilay Kanatsızkuş'tu vesselam. Dikkat: Maç sonunda taraftar takımı tribüne çağırıp şöyle haykırdı: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!