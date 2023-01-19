Kıran kırana

Müthiş bir Kupa maçı izledik Ankaragücü'nden Atakan ve hakem Sarper Barış Saka'nın tüm olumsuz etkilerine rağmen diğer futbolcuların mücadele azmi, sadece oynamayı düşünmeleri keyifli, kıran kırana bir maç izlememizi sağladı. İlk yarıda Beşiktaş'taki ağır rotasyon, tüm dengeleri alt üst etmişti. Savunmanın göbeğindeki Emrecan ve Tayyip'in uyumsuzlukları, Saiss'in öne çekilmesi Ankaragücü'nün kolay pozisyonlar bulmasına neden olurken Beşiktaş kaleye gitmekte bile zorlandı. İkinci yarıyla birlikte Emrecan çıktı, Saiss yerine geçti, Tosun Paşa da en öne kurulunca Beşiktaş Beşiktaş gibi oynamaya başladı. Duruma göre 4-3-3, bazen 4-4-2 şeklinde sahaya yayılan Kartal ikinci 45'te oyunun hakimiydi. Baskı, yakalanan pozisyonlar, kaçanlar, verilmeyen penaltılar derken Tosun Paşa çıktı sahneye ve klasını konuşturdu. Normal süre 1-1 sona erince uzatmalarda da sağlam bir maç izledik. Uzatmalarda da sonuç değişmeyince iş penaltılara kaldı, kim kazansa hak etmiş, kim kaybetse yazık olacaktı. A.Gücü hak etti, Atiba üst üste iki kez kötü penaltı kullanınca Beşiktaş'a yazık oldu. Unutmadan… Atakan dün de tatlı su kurnazlığı yaparak Muleka'yı attırmak istedi! Ayıp! Hadi Atakan'ın oyun ahlakı böyle diyelim peki maçın hakemi Saka'ya ne demeli! Bir hakem net olarak görmediği pozisyonda direkt kırmızı kart çıkarır mı? Ayıp, gerçekten ayıp. Türk futbolunun en büyük sorunu hakemler bu net.