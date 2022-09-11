Şampiyon Beşiktaş!

Beşiktaş'ın bu transfer döneminde yaptıkları tarihi sayfalarında çok özel notlarla yer alacaktır. Bir yandan yeniden anlaşma konusunda pek istekli olmadı Larin, Vida, Güven'le yollarını ayırırken diğer yandan problemli Jeremain Lens, Ljajic, Oğuzhan, Gökhan Töre, N'Sakala, Mehmet Topal, Douglas'ı gönderen Kartal'ın yaptığı yeni transferler de bildiğin Gılgamış Destanı gibi... PREMİER LİG KARMASI Wout Weghorst, Dele Alli, Arthur Masuaku, Romain Saiss, Nathan Redmond ve Cenk Tosun gibi geçen sezon Premier Lig'de geçiren yıldızları kadrosuna katan Kartal bir anlamda İngiliz Ligi'nin Türkiye fahri temsilciliğini de almış oldu! Daha önce bu ligde oynamış olan Kewin N'Kouduo, Gedson Fernandes ve Rachid Ghezzal da cabası. Geride kalan transfer döneminde beş yerli, yedi yabancı olmak üzere toplam 12 yeni oyuncu alan Siyah Beyazlılar, 15 milyon euro bonservis öderken, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçi'yi de yurtdışına gönderirken 12.6 milyon euro gelir elde etti. HURDA DEĞİL, YATIRIM Beşiktaş'ın yaptığı transferlerin yaş ortalaması 26.3... Yani Avrupa'da emekliliği gelmiş olanları değil, MEYDAN OKUMAYA ve yeniden bir diriliş yaşamak isteyenlere yatırım yaptı Kartal, hurda almadı. Bu vesileyle Ceyhun Kazancı kardeşimi de yürekten kutlarım. Muleka ve Fernandes gibi ömrünün baharındaki yetenekli oyunculara bonservis ödeyen Kartal, Weghorst, Masuaku, Dele Alli ve Redmond gibi YENİDEN PARLAMAK İSTEYEN yıldızları da bedelsiz olarak kiralayarak büyük iş yaptı. KADRO GENİŞLİĞİ MUAZZAM Ayrıca Emrecan Uzunhan, Tayyip Talha Sanuç, Tayfur Bingöl gibi oyuncularla yerli rotasyonu sınırlarını da kaliteli bir şekilde genişleten Beşiktaş transfer döneminin şampiyonudur, nokta. Peki böyle bir kadro derinliği ve genişliği Kartal'ın oyununa nasıl yansıyacaktır. Bunu uzun uzun anlatmaya kalksak ansiklopedi olur kestirmesi ise şöyledir... Son birkaç günde yapılan altı-yedi transfer katılana kadar Beşiktaş'ın özellikle orta saha ve sol kanatta rotasyonu son derece sınırlıydı. Tecrübesiz teknik direktör Valerien İsmael de o dar kadroyu doğru yönetemeyince Alanya'da 3-0'dan puan verilirken, Sivas ve Karagümrük maçlarında da yapılan değişiklikler yürekleri ağızlara getirdi. KULÜBE DE GÜÇLENDİ Artık böyle şeyler yaşanmayacaktır. Salih, N'Kouduo, Roiser, Gedson Fernandes ya da Josef oyundan düştüğünde Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl sahadaki kaliteyi koruyacaklardır. Savunma için Tayyip Talha ve Emrecan Uzunhan aynı şeyi yapacaklardır. Uzatmayalım, özellikle Dele Alli ve Redmond üst düzey bir form yakaladıklarında Kartal çok farklılaşır, adeta bir Premier Lig takımı olur. ALLİ VE REDMOND FARKI Tam bu noktada Valerien İsmael'in tüm önyargılarını bir tarafa bırakıp pragmatik bir teknik adam gibi davranması çok önemlidir. Weghorst, Cenk Tosun, Ghezzal, Muleka, Dele Alli, Redmond'tan hiç birini küstürmeden, rakibe göre, oyuna göre, doğru tercihler yapması ve kimseyi küstürmemesi çok önemlidir. İsmael bunu yapabilecek mi derseniz, şüphelerim çok ama Beşiktaş kadrosuna güvenim de çok çok çok fazla. Bu kadro İsmael'in hatalarını da yener bence.