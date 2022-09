Türkiş futbol!

Destek ele gelen top penaltı olmaz talimatını bizim futbolcular planjon yapmak için kullanmaya başladılar! Yeni bir futbol icat ediyoruz hep birlikte!

Türkiş Futbol bu! Top yerden geliyor, senin kafayla o topa müdahale etmen bile (etrafta rakip varsa ihlaldir) oyuncu tınlamıyor, uzatıyor kafayı ve iki eliyle topu kontrol ediyor, hakem, VAR hepsi seyrediyor! Halil Umut Meler YEDİ dakika uzatma veriyor ama bir frikiği DÖRT dakikada anca attırıyor ve onu da kayıp zamana eklemiyor. KOMEDİ!

Başakşehir savunmadaki pas organizasyonunu yapma görevini tecrübeli ve klas Biglia'ya verirken Ömer Ali (İkinci bölümde Caiçara) ile de N'Koudou'yu ite-kaka durdurmayı hedeflemiş. Başardılar da. Beşiktaş klasik baskılı oyununu oynamaya çalışırken ikinci topları hiç alamadılar çünkü kaleci ve beklere baskı yaparken Biglia'yı es geçtiler. Oysa yönetmen Biglia'ydı.

Buna rağmen maç boyu yakalanan altı net pozisyon var, üçünü N'Koudou harcadı, biri çizgiden çıktı, birini Cenk, diğerini Gedson kullanamadı.

Başakşehir bulduğu iki pozisyondan birini, (Necip ve Emre'nin ikramı) gol yaparak kazandı. Sonra da düşe kalka maçı tamamladılar! İsmael'in bekleyen bir rakip karşısında kontrolsüz N'Koudou dururken Muleka'yı çıkarması bir skandaldı. Oynamaya hazır bir stoper almışken Necip'le başlaması başka bir seviye!

VALERİEN İÇİN ÖZEL NOT!:

Necip çaresizlikten oynadığı her maçta iyi oynamıştır amma alternatifi varken kadroya konulduğunda da her zaman sıkıntı yaşa(t)mıştır. Necip'le fantezi yapılmaz, o zor günlerin adamı.