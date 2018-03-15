Teşekürler Kara Kartal – Turgay Demir – Fotomaç ;
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Teşekürler Kara Kartal

    Şampiyonlar Ligi muhteşem bir rüyaydı ve rüya bitti… Gelecek sezonlarda bu futbol savanasında daha uzun bir yolculuk yapmak dileğiyle… Şenol hoca alternatif oyuncular ağırlıklı bir kadro çıkardı ve şu mesajı verdi; kazanmak her şey değil, biz bugün, bu maçları oynuyorsak tüm oyuncularımın katkısı ve payı var, öyleyse bu maç onların maçıdır!
    Hiçbir itirazım yok, tüm asları sahaya sürmüş olsa kazanacağının garantisi yoktu, hoca da vicdanının sesini dinleyip öyle bir kadro yaptı, yüreğine sağlık.
    bu sezon hem taraftarını gururlandırdı, hem de ülke puanına çok büyük katkı yaptı. Porto, Monaco ve Leipzig'in olduğu bir gruptan namağlup çıkmak her babayiğidin harcı değildi ve Beşiktaş bunu başardı.
    Kimse boş hayaller kurmasın, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, final görmek için bile çok sağlam bir kadroya sahip olmak gerek. Sadece kadro da yetmez tecrübe de gerekir, o tecrübe de böyle kazanılıyor.

    Hiç kimse üzgün değil
    Yavaş yavaş çıkacaksın merdivenleri, her sene üzerine koyarak yürüyen bir Beşiktaş eninde sonunda Avrupa'nın devlerine karşı çok daha iyi mücadele etmeyi de öğrenecektir.
    Kimse üzgün değil, öyle olsa 5-0 biten ilk maçtan sonra dünkü maç hınca hınç dolu tribünler önünde oynanmazdı. Taraftar mutlu, çünkü Eylül'den bu yana yaşadığı sevinçler ortada.
    Tur Almanya'da, Vida kırmızı kart gördüğü anda zaten bitmişti, dünkü karşılaşmanın bu anlamda hiçbir önemi yoktu. Belki bir galibiyet ya da en azından evdeki namağlup unvanını korumak bir teselli olabilirdi, o da olmadı.
    Teşekkürler Şenol hocam… Teşekkürler çocuklar… Ve teşekkürler muhteşem Beşiktaş taraftarı, takım bu noktada pes ediyor ama Vodafone Park'a gelen tüm rakiplerin ortak fikrine göre, taraftarlar arasında bir lig oynansa kesinlikle şampiyon sizlersiniz; yüreğinize sağlık.

    • Turgay Demir Turgay Demir
      1. 15 Mart 2018, Perşembe
      1. E-Posta: turgay.demir@fotomac.com.tr
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