Futbol ziyafeti

ampiyonlar Ligi'nde nispeten kafası rahatlayan Beşiktaş, artık lige daha iyi odaklanacaktır.

UEFA Avrupa Ligi garanti, Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmesi de çok büyük ihtimal olan Kara Kartal'da, sakatlıklara rağmen moraller yerinde. Caner konusu da soğumaya başladı. Yıldız futbolcunun Monaco maçı sonrası soyunma odası koridorunda takımı karşılayıp tüm arkadaşlarını tebrik etmesi, takımdaşlık adına önemli bir kazanımdı.

Şenol Güneş'in babacan ama tavizsiz tutumu, iki sezondur olduğu gibi yine tatlı bir disiplin ortamı yaratmış durumda. Göztepe maçıyla birlikte "Beşiktaşlı oyuncular maç seçiyor" muhabbeti de bitecektir. Çünkü tüm futbolcular Şampiyonlar Ligi moraliyle artık lige de ağırlık koymaları gerektiğinin bilincindeler. Hoca, Monaco maçı sonrası yaptığı toplantıda lig yarışındaki yol haritalarını tüm oyunculara bir kez daha hatırlatıp artık son iki sezonun şampiyonu gibi oynayıp puan kaybı yaşamadan yürümeleri gerektiğinin altını çizmiş.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası maçları da başlıyor ve Beşiktaş için bu önemli bir avantaj sağlayacak gibi görünüyor. Çünkü her biri oynamaya hazır olan deve dişi gibi oyuncular Şampiyonlar Ligi, Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında yeteri kadar forma şansı bulabilecekler. Bol alternatifli kadro, maça doyacak diyebiliriz.



Kolay olmayacak

Göztepe, Tamer hoca yönetiminde iyi şeyler yaptı ve ligdeki ilk sezonunda dikkat çekti. Kolay bir maç olmayacağını söylemek gerek. İyi bir taraftar desteği de olan Göztepe'nin açık futbolu tercih etmesi (ki Tamer hocaya zaten başka türlüsü yakışmazdı) Beşiktaş için bir avantaj olabilir.

Jahovic'in cezalı olması da aynı şekilde Kara Kartal'ın avantaj hanesine yazılır. İyi futbol hedefleyen iki takımın mücadelesinden harika bir futbol ziyafeti çıkması muhtemeldir. Sezonun en güzel mücadelelerinden birini izleyebiliriz.

Adriano, Gökhan Gönül, Negredo ve Atiba'nın hafif sakatlıkları var ve durumları ancak yarın netleşir.

Caner cezalı olduğu için bu noktada Adriano'nun sakatlığı önemli. Sambacı oynadığı taktirde sorun kalmaz, çünkü diğer oyuncuların alternatifleri daha fazla. Misal Atiba'nın yokluğunda Medel o bölgede sorun yaşanmasına izin vermez! Uzatmayalım, biri çok tecrübeli, biri daha yolun başında iki pozitif futbolu hedefleyen teknik adamın yönetiminde bir futbol şöleni bizi bekliyor diyebilirim.



Şenol Güneş ve Tamer Tuna gibi pozitif futbolu hedefleyen iki hocanın yönetiminde çok keyifli bir maç olacak.