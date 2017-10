Strateji

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çok zorlu bir grupta çok güzel bir seri yakalayıp üç maçta dokuz puana ulaştı. Kartal bugün dördüncü maçında bir puan alması halinde bile (diğer maçın sonucuna) göre bir üst turu garantileyebilir.

İşte tam bu noktada Beşiktaş nasıl oynamalı, sorusu çıkıyor karşımıza.

Monaco deplasmanında cesur bir taktikle kendi oyununu oynayan Kartal, muhteşem bir galibiyet almıştı.

Peki şimdi ne yapmalı, yine galibiyet için risk alarak mı oynamalı yoksa beraberliği cebine koymayı ilk hedef mi yapmalı?

Futbol artık sadece teknik-taktik değil aynı zamanda hesap, kitap ve dahası strateji oyunu... Beşiktaş'ın elinde de farklı sistemlerde oynayabilecek iyi bir kadro var. Misal, daha az risk almak istiyorsanız orta sahayı Medel-Atiba yapar, formsuz Oğuzhan'la, moralsiz Talisca'yı kenara çekip forvet arkasında Tolgay'ı kullanabilirsiniz.

Bu durumda bazıları "Şenol Güneş korktu" demek içini pusuda bekleyeceklerdir ama varsın beklesinler.

Ben olsam bu maçta Medel'ini kalitesinden ve enerjisinden faydalanırım.

Şenol hoca ne yapar onu bilemem...



?Talisca risk olur

Güneş, muhtemelen klasik kadroyu sahaya sürüp Atiba'nın yanında Tolgay ya da Oğuzhan'ı kullanıp önlerine de Talisca'yı koyacaktır. Bu durumda iki formsuz adam ya kendilerini aşıp farklı bir performans ortaya koyacaklar ki, o takdirde Beşiktaş kazanır ya da Beşiktaş en kritik maçında iki kişi eksik oynayacak.

Talisca ve Oğuzhan ciddi formsuz.

Talisca'nın morali bozuk. Böyle bir risk almaya değer mi bilmem.

Beşiktaş'ın muhteşem bir seyirci desteği olacağı tartışılmaz. Leipzig maçında rakip oyuncuları oynayamaz hale getiren 40 bin Beşiktaşlı, yine takımlarının yanında olup dünyanın en özel desteğini vereceklerdir.

Rakip teknik adamların da Vodafone Park'taki her maçtan sonra vurguladıkları gibi, Beşiktaş iç sahada bir kişi fazla oynuyor çünkü dünyanın en güçlü tribün desteğine sahip.

Şampiyonlar Ligi dünya futbolunun göz bebeği, o nedenle bu zorlu gruptan çıkmak bile büyük başarı. Bu başarı dört galibiyetle taçlandırıldığı takdirde yıllarca kırılamayacak bir rekor da tarihe not düşülmüş olur. Beşiktaş'ın alacağı her puan ülke futbolunun geleceği açısından da çok önemli.

O nedenle gözümüz de, gönlümüz de Beşiktaş'la...

Yolun açık olsun Kartal.

Avrupa semalarında bir kez da yükseklerde uçman dileğiyle.