Ah Babel, ah Quaresma

Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen Beşiktaş evindeki Monaco maçına da aynı şekilde başladı. İlk on dakikada müthiş bir baskı kuran Kartal bu baskıyı genelde Quaresma'nın kanat ortalarıyla sonlandırmaya çalışınca aradığı golü bulamadı.

Bu bölümde Oğuzhan göbekten denemeler yapsa, araya paslar atmış olsa on dakikalık gök gürültüsünün yağmursuz geçmesi mümkün olmazdı. Ne var ki orta dediğimiz bir anlamda golü tesadüflere bırakıyordu çünkü Cenk rakip savunma arasında yalnızdı ve Babel'in verdiği destek de yetersiz kalıyordu.

İlk 45'te maçın tek hakimi olan Kartal topa daha çok sahip olsa da bu görüntüyü tabelaya yazdıramadı.

Daha da kötüsü ilk yarı biterken Monaco ilk kez etkili gelip golü attı.

Orta sahada tekniğini konuşturamayan Oğuzhan saklanarak oynarken tüm yük Tolgay ve Atiba'nın üzerine bindi, inanmayacaksınız ama bu ikiliye en büyük destek savunmanın solundaki Adriano'dan geldi. Adriano zaman zaman öyle zorladı ki bu zorlamaların birinde topu kaptırdı ve kalemizde golü gördük.

Oğuzhan ise etliye sütlüye karışmıyordu o dakikalarda. Önüne bir top geldi biraz canlanabilse kalenin içine girmesi işten bile değil ama öyle ağır kaldı ki tüm Prensi, Prensesi dahil neredeyse tüm Monaco savunmaya geldi.

Tarih yazabilirdi...

İkinci yarıya da iyi başlayan Beşiktaş penaltıyla eşitliği sağladı.

Artık özgüven gelmiş ve Kartal galibiyet için yükleniyordu.

Babel'in verdiği topu Quaresma ahlar vahlar arasında boş kale yerine tribüne gönderdi. Aynı Babel birkaç dakika sonra bu kez boş durumda iki arkadaşı varken topu ayağında ezdi.

Ozi tek kelimeyle oyundan düşmüş ve kaçak dövüşüyordu… Hal böyle olunca hem Tolgay, hem Atiba, hem de savunma oyuncuları inanılmaz zorlandılar.

Bu zorlanmalar Tolgay ve Tosic sakatlıklarına getirince bu kez değişiklikler zorunlu oldu ve Medel ve maç eksiği olan Mitroviç sahaya sürüldü Savunma ağırlıklı iki oyuncuyu sahaya atan Şenol hoca Medel'in orta sahaya kattığı dinamizmi değerlendirmek amacıyla Atiba-Talisca değişikliği yaptı.

Maç artık bir gidiyor, bir geliyordu… Her şey mümkündü, onlar da kazanabilirdi Beşiktaş da tarih yazabilirdi.

Son dakikada bu kez Quaresma, Babel'e vermek yerine kendi vurdu, mutlak bir gol daha kaçtı. Canımız sağ olsun.