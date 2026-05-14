Öz kaynakta cevherler var

Beşiktaş'ta birçok şey olumsuz giderken, U16 takımımızın Türkiye şampiyonluğuna ulaşması beni son derece mutlu etti. 16 yaşındaki bir futbolcunun ileride hangi seviyelere ulaşabileceğinin en güzel ispatıdır bu şampiyonluk. U16 takımını çok dikkatlice inceledim. İçlerinde özellikle; Yiğit Kabaktaş, Furkan Tümöz, Efe Kırcı, Ahmet Beceren, Eren Bulut Meyre, Yusuf Kayra Çakır, Efe Pırasoğlu, Muhammed Fatih Önkol, Ahmet Nezir Şengüzel gibi çok değerli kardeşlerimiz var. Camiamız olarak bütün gücümüzle bu cevherlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bu futbolcular ileride milli takımlarımızda forma giyebilecek kapasiteye sahipler. Bu takımı, Beşiktaş'ın geleceği adına adeta bir hazine olarak görüp; oyuncuların sosyal gelişimlerini ve eğitim hayatlarını yakından takip ederek çok önemli sonuçlar alınabilir.

Beşiktaş'ın tarihine baktığımızda, öz kaynaktan yetişen futbolcuların kulübümüzü çok büyük noktalara taşıdığını gördük. Ben de bir dönem öz kaynağın başındaydım. BEFAM'ı kurmuş ve çok iyi neticeler almıştık. Birçok futbolcuyu profesyonel liglere kazandırmış, hatta altı tane A Milli futbolcu çıkarmıştık. Ancak maalesef BEFAM'a gerekli önem gösterilmedi. Çok daha büyük hedeflere ulaşabilecek birçok futbolcu adeta yok olup gitti. Şimdi yönetime sesleniyorum; bu futbolcularımız çok değerli. Lütfen kendileriyle çok yakından ilgilenin. Öz kaynağın başında bulunan teknik direktör Serdar Topraktepe'ye ve ekibine de gereken desteği verelim. Milyon euroların havada uçuştuğu bir dönemde, kendi değerlerimizi ve evlatlarımızı göz ardı edip çoğu vasıfsız yabancı futbolcu transfer ederek doğru sonuca ulaşamayız. Bu takım için bizlere de bir görev düşerse, bir telefon kadar yakın olduğumuzu camiamız bilsin. Lütfen, lütfen, lütfen rica ediyorum; altyapıya yıllardır dadanan menajerleri bu yapıdan uzak tutun. Rahmetli Yemen Ekşioğlu ile birlikte altyapıya bir tane bile menajer sokmuyorduk. Bunun ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.