Hayat öpücüğü

Beşiktaş, haftalardır kazanmasına rağmen üçüncülük yarışında hâlâ iddialı durumda. Sol bekte Masuaku cezalı; onun yerine Emrecan Terzi oynuyor. Umarım bu şansı iyi kullanır. Mustafa'yı sol tarafa atarak forvet hattından biraz uzaklaştırsa da son dönemdeki performansıyla 11'in değişilmez bir parçası olduğunu gösteriyor. Hatayspor, adeta kendi sahasında oynuyormuş gibi başladı. İmmobile yüzde yüzlük pozisyonu kaçırdıktan sonra Hatayspor golü buldu. İnanılır gibi değil. Beşiktaş'ta bu kilidi açarsa Rafa Silva açar diyordum ki penaltıyı aldı. Ardından da penaltıdan gelen golle Beşiktaş skoru eşitledi. Beşiktaş'ın Avrupa yolunda, bu kadar kritik bir maçta ilk yarıda daha etkili olmasını beklerdim.

İkinci yarının başında, VAR uyarısıyla hakem penaltıyı verdi ve İmmobile topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi. Dolmabahçe'de goller yağmur gibi geliyor! Daha ikinci golü yazarken, Rafa Silva gözlerimizin pasını silen bir golle 3-1 yaptı. İşte özlediğimiz Beşiktaş bu! Emrecan Terzi'nin ve Mustafa'nın sol kanatta olması orayı ciddi şekilde hareketlendirdi. Harika bir organizasyonla gelen Beşiktaş, skoru 4-1'e getirdi; İmmobile de hat-trick yaptı. Beşiktaş akın akın geliyor… Hatayspor yüklenirken, Beşiktaş harika bir kontra atak yakaladı. Rafa, kendisi de vurabilirdi ama topu Arroyo'ya bıraktı; o da ağları buldu. Şunu da eklemek isterim: Sakatlanmadan önce milli takıma kadar yükselen Tayyip Talha'nın, sadece iki hata yaptı diye oyuna girerken yollanmasını doğru bulmuyorum. Genç oyunculara güvenmek, hata yaptıklarında bile arkalarında durmak gerekir. Bu galibiyet, hem özgüven hem de Avrupa bileti için hayatiydi. Hatayspor, bu sonuçla Süper Lig'e veda etti. Hikmet Başkan'a ve Beşiktaş'ın emektar kalecisi, bugünün Hatayspor teknik direktörü Murat Şahin'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa zamanda yeniden Süper Lig'de görmek istiyoruz sizi.