Futbolda devrim gerekli

Bütün futbol kamuoyu, Turk takımlarının neden Avrupa'da başarılı olamadığını ya da bilhassa 4 buyuklerin buyuk bir bataklığa saplanmış olduğunu maalesef yeterince sorgulamıyor. Bu konular ya hic araştırılmıyor ya da nadiren araştıran insanlara değer verilmiyor. Bu yuzden Turk futbolu bir adım bile ileri gidemiyor. Orneğin kendi kulubumden bahsedeyim. İcimden Fulya'ya gidip cok sevdiğim genclerle bir arada olmak gecse de gitmiyorum. Cunku duyduklarım o kadar olumsuz ki... Biz BEFAM'ı kurarken, bir tane menajeri bile Fulya'nın icine sokmazdık. Bilhassa rahmetli Yemen Ekşioğlu elinde sopayla menajer kovalardı. Şimdi bakıyorum, isim de vereyim: Mirsad Turkcan ve onun uzantısı olan İranlı menajer...

Hepsi Fulya'da kol geziyor. Tam gelişim cağındaki, ozellikle 14-15 yaşındaki cocukların bile menajerleri var. Boyle olunca ne oluyor? Kulup, oyuncudan yeterince faydalanamıyor; ya ucup gidiyorlar ya da cok cuzi bedellerle kulupten koparılıyorlar. Tabii bu konunun bir de federasyon tarafı var. Hala her kulupte ilk 11'in tamamı yabancı olabiliyor, geniş kadrolarda 14 yabancı futbolcu serbest. Bu anlayış devam ettiği surece hic umutlanmayalım. Gercek anlamda bir devrim yapmazsak, Turk futbolu Avrupa'da başarılı olamaz. O beklenen şampiyonluklar da gelmez. Şimdi size danışmanlarımdan biri olan Marmara Universitesi Futbol Bilimleri Başkanı Sayın Hocam Prof. Dr. Guven ERDİL ile yaptığım sohbeti acmak istiyorum. Kendisinin desteği benim icin cok kıymetlidir. Bu sohbetimizde anlattıkları gercekten dikkate değerdi...

Hepsi Fulya'da kol geziyor. Tam gelişim cağındaki, ozellikle 14-15 yaşındaki cocukların bile menajerleri var. Boyle olunca ne oluyor? Kulup, oyuncudan yeterince faydalanamıyor; ya ucup gidiyorlar ya da cok cuzi bedellerle kulupten koparılıyorlar. Tabii bu konunun bir de federasyon tarafı var. Hala her kulupte ilk 11'in tamamı yabancı olabiliyor, geniş kadrolarda 14 yabancı futbolcu serbest. Bu anlayış devam ettiği surece hic umutlanmayalım. Gercek anlamda bir devrim yapmazsak, Turk futbolu Avrupa'da başarılı olamaz. O beklenen şampiyonluklar da gelmez. Şimdi size danışmanlarımdan biri olan Marmara Universitesi Futbol Bilimleri Başkanı Sayın Hocam Prof. Dr. Guven ERDİL ile yaptığım sohbeti acmak istiyorum. Kendisinin desteği benim icin cok kıymetlidir. Bu sohbetimizde anlattıkları gercekten dikkate değerdi...