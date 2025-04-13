Çok yazık

Üçüncülüğün bu sezon Beşiktaş adına ana hedef hâline geldiği bir ortamda, siyahbeyazlılar Başakşehir karşılaşmasına, Samsunspor'dan iki maçı eksik ve 3 puan geride çıkmıştı. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların fazlalığı, Beşiktaş'ın kadrosunda önemli değişikliklere neden oldu. Sağ bekte Oxlade-Chamberlain, defansta ise Svensson'la maça başladı. 27. dakikada bu sezonun kronikleşen problemi bir kez daha sahneye çıktı: Sakatlık! Ernest Muçi sakatlandı ve yerine Joao Mario oyuna girdi. Beşiktaş'ta en çok topla oynayan isim kaleci Mert Günok'tu. Siyahbeyazlı takımın sık sık geriye dönerek oynaması sıkıntı vericiydi.

Beşiktaş, ikinci yarıya Salih Uçan'ı oyundan alıp Onur Bulut'u sahaya sürerek başladı. Bu hamleyle Onur sağ beke geçti, Oxlade-Chamberlain ise orta sahaya yerleştirildi. Bu değişiklerin de etkisiyle topun kontrolü Başakşehir'e geçti. Beşiktaş özellikle sol kanattan ısrarla hücum etmeye çalıştı ama doldur boşalt hücumlardan gol gelmedi. Futbolun klasik kuralı bir kez daha devreye girdi: Atamayana attılar. Golden sonra hem tribünler hem de sahadaki Beşiktaşlı oyuncular belirgin şekilde düşüşe geçti. Takım oyundan tamamen koptu. Oyuncular ruhsuz ve karakter koymuyorlar. Taraftarın bu sezon için dileyebileceği tek şey, bir an önce bu kâbusun bitmesi. Divan Kurulu'nu üzülerek takip ettim, tabii ki bu konular hakkında benim de söyleyeceğim şeyler var. Bu hafta, hem televizyon yayınımda hem de gazete yazımda bu konu hakkındaki görüşlerimi sizlerle paylaşacağım.