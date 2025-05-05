Derbi Kartalı

Derbinin ilk yarısında; Fenerbahçe organize olmakta zorlanırken, Beşiktaş; daha dertli toplu bir görüntü ortaya koydu. Orta saha mücadelesiyle geçen maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'ye sadece 1 pozisyon verdi ilk yarıda. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı tartışmasızdı. Talisca topu elle kontrol ederken ceza sahası içinde itişmelerde 1 değil 3 penaltı kabak gibi ortaydaydı. Penaltı öncesi Fenerbahe tribünlerinden Gedson'un gözüne lazer tutulması ise büyük rezaletti. Futbolumuzun marka değeri diyoruz; bir şu yaşadığımıza bak; utanç verici! Ama kaçan penaltının ardından Mert Müldür ve İrfancan'ın ortak hatasından Gedson'un topu ağlarla buluşturması adaletin tecelli edişinden başka bir şey değildi. Beşiktaşlı oyuncular dün karakter ortaya koydular. Siyah-Beyazlı takımda kötü oyuncu yoktu. Mert ve Paulista harika oynadı. Bir takımın kalecisi her şeydir. Mert Günok; Bu takımın her şeyi olduğunu bu maçta bir kez daha gösterdi. Masuaku, Amir ve Gedson da klaslarını gösteren oyunculardı. Dün ilk 11 sahaya çıkan Emrecan ve Mustafa'yı alınlarından öpüyorum. Beşiktaş bu sonuçla Avrupa kupaları için çok önemli bir adım attı. Fenerbahçe'ye ise geçmiş olsun; şampiyonluk umutları dün itibariyle bitti. Dün 90 dakika susmayan dünyanın tartışmasız 1 numarası; Beşiktaş taraftarına da helal olsun. Hakem Yasin Kol'u tebrik ediyorum. Son iki derbiyi de çok iyi yönetti.