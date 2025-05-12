Hedef Avrupa

Beşiktaş için gün erken Başladı. Beşiktaş JK Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı. Yeniden başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı ve ekibini kutluyorum. Bu zorlu yarışa girme cesaretini gösteren Sayın Gürhan Aksoy ve ekibine de ayrıca teşekkür etmek gerekir. Beşiktaş için bu sezon kolay görünen maçlar zor, zor görünen maçlarsa beklenenden kolay geçti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet, hem ezeli rakibini sahasında yenmek adına hem de üçüncülük yolunda altın değerindeydi. Bu sezon üçüncü olup Avrupa'ya gitmek Beşiktaş için çok kritik. Siyah-beyazlıların bu sezonki en büyük sorunlarından biri olan sakatlıklar yakasını bırakmadı. 11. dakikada Ox sakatlandı; yerine Mustafa Hekimoğlu girdi. Bu şok atlatılmadan, 20. dakikada Uduokhai sakatlanarak yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı. Üstüne bir de Paulista'nın dişi kırıldı! Bu sezon başımıza gelen en güzel şeylerden biri olan Rafa Silva açılışı yaptı. Mustafa Hekimoğlu, son maçlarda aldığı formayı çok iyi kullandı. 44'te Mustafa Hekimoğlu'nun yaptığı asistle Rashica golünü attı. 45+8'de Arda Kurtulan devrenin skorunu belirledi. Beşiktaş, 62'de farkı tekrar ikiye çıkaran golü Ciro Immobile'nin ayağından buldu. Rafa Silva çok iyi futbolcu ve adam gibi adam. Joao Mario skoru belirledi. Beşiktaş, bitime 3 hafta kala 3. lük koltuğuna 1 puan önde girdi. Artık Avrupa Ligi'ne katılmalı ve yeni sezon için kadro planlaması yapılmalı. Yazımı noktalarken cumartesi Fenerbahçe'yi yenen Erkek Basketbol takımımız ile finalde Fenerbahçe U16'yı 1-0 mağlup ederek 2024- 2025 Sezonu U16 Gelişim Liginde Şampiyon olan U16 takımımızı kutluyorum, gözlerinden öpüyorum.