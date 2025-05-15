CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Sinan Vardar Beşiktaş için herkes ayağa!
Sinan Vardar

Sinan Vardar

15 Mayıs 2025 | Perşembe

Beşiktaş için herkes ayağa!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş camiası için oldukça zorlu geçti. Sahada alınamayan sonuçlar, yapılan transfer hataları, ekonomik sıkıntılar ve camia içindeki huzursuzluk, taraftarın moralini fazlasıyla bozmuştu. Ancak son haftalarda alınan galibiyetler ve ortaya konulan mücadeleci ruh, siyah-beyazlı renklere gönül veren herkese moral verdi. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan olağanüstü kongrede Serdal Adalı ve arkadaşları camiadan güvenoyu alarak Beşiktaş yönetiminin başına geçti. Adalı, kongre sonrası camiaya önemli mesajlar verdi. Başkanlık ve yöneticilik, sabır, özveri ve fedakârlık isteyen görevlerdir. Sayın Adalı ve arkadaşlarına bu zor görevinde can-ı gönülden başarılar diliyorum. Bu yüzden Beşiktaş camiası olarak artık kenetlenme zamanıdır. Eleştiriden çok destek zamanı. Hepimiz Sayın Adalı ve yönetimine gereken desteği vermeliyiz. Beşiktaş'ın başarıya ulaşabilmesi için bu birliktelik çok ama çok önemlidir.

Beşiktaş'ın borcunun 15 milyar TL seviyelerine ulaştığı, % 50'nin üstündeki faiz ile Bankalar Birliği ile sürdürülebilir bir çözüm üretilemediği bu dönemde, akıllı planlamalar ve doğru stratejilerle hareket etmek kaçınılmazdır. Bankalar Birliği'nden çıkmamız gerekiyor ama bunun için bir umut olmaması beni çok üzüyor. Geçmişte yapılan transfer hataları, bedelli sermaye artışındaki başarısızlıklar camiayı hayal kırıklığına uğrattı. Artık hata lüksümüz yok.

Bugün Beşiktaş'ın en büyük umudu altyapıdan çıkan genç yıldızlar. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Semih Kılıçsoy, Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu gibi gençleri cesurca sahaya sürmesi, Beşiktaş'ın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Artık kulübün "Öz kaynak düzeni" konusunda ciddi bir planlamaya ihtiyacı var. Bu, sadece sportif değil, ekonomik kurtuluşun da anahtarıdır. Bu zorlu süreçte herkesin taşın altına elini değil, yüreğini koyması gerekiyor. Beşiktaş bir sevda, Beşiktaş bir aile... Bu büyük kulübü yeniden ayağa kaldırmak bizim elimizde.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Ole Gunnar Solskjær

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Hedef Avrupa! Derbi Kartalı! Futbolda devrim gerekli!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor