Beşiktaş için herkes ayağa!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş camiası için oldukça zorlu geçti. Sahada alınamayan sonuçlar, yapılan transfer hataları, ekonomik sıkıntılar ve camia içindeki huzursuzluk, taraftarın moralini fazlasıyla bozmuştu. Ancak son haftalarda alınan galibiyetler ve ortaya konulan mücadeleci ruh, siyah-beyazlı renklere gönül veren herkese moral verdi. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan olağanüstü kongrede Serdal Adalı ve arkadaşları camiadan güvenoyu alarak Beşiktaş yönetiminin başına geçti. Adalı, kongre sonrası camiaya önemli mesajlar verdi. Başkanlık ve yöneticilik, sabır, özveri ve fedakârlık isteyen görevlerdir. Sayın Adalı ve arkadaşlarına bu zor görevinde can-ı gönülden başarılar diliyorum. Bu yüzden Beşiktaş camiası olarak artık kenetlenme zamanıdır. Eleştiriden çok destek zamanı. Hepimiz Sayın Adalı ve yönetimine gereken desteği vermeliyiz. Beşiktaş'ın başarıya ulaşabilmesi için bu birliktelik çok ama çok önemlidir.

Beşiktaş'ın borcunun 15 milyar TL seviyelerine ulaştığı, % 50'nin üstündeki faiz ile Bankalar Birliği ile sürdürülebilir bir çözüm üretilemediği bu dönemde, akıllı planlamalar ve doğru stratejilerle hareket etmek kaçınılmazdır. Bankalar Birliği'nden çıkmamız gerekiyor ama bunun için bir umut olmaması beni çok üzüyor. Geçmişte yapılan transfer hataları, bedelli sermaye artışındaki başarısızlıklar camiayı hayal kırıklığına uğrattı. Artık hata lüksümüz yok.

Bugün Beşiktaş'ın en büyük umudu altyapıdan çıkan genç yıldızlar. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Semih Kılıçsoy, Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu gibi gençleri cesurca sahaya sürmesi, Beşiktaş'ın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Artık kulübün "Öz kaynak düzeni" konusunda ciddi bir planlamaya ihtiyacı var. Bu, sadece sportif değil, ekonomik kurtuluşun da anahtarıdır. Bu zorlu süreçte herkesin taşın altına elini değil, yüreğini koyması gerekiyor. Beşiktaş bir sevda, Beşiktaş bir aile... Bu büyük kulübü yeniden ayağa kaldırmak bizim elimizde.