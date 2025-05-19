Kendimizi kandırmayalım!

Eğri oturalım, doğru konuşalım... İster "maç seçiyorlar" deyin, ister "bu kadro yetersiz"... Kimse kimseyi kandırmasın. Eğer bu takımın iskeleti korunursa, Beşiktaş gelecek sezon da çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar! Dün Beşiktaş, hem Avrupa kupalarına katılım hem de prestij adına son derece kritik bir maça çıktı. Rakip, düşme hattının hemen üzerindeki Alanyaspor. Bir yanda "üçüncülük hedefi", diğer yanda "ligde kalma savaşı"... Yani sahada canını dişine takan bir rakip ve ne yazık ki buna karşılık veremeyen bir Beşiktaş vardı. Oyuncular mı yetersiz, motivasyon mu eksik? Beşiktaş uzun bir aradan sonra savunmada ideal tandemine kavuştu. Ancak orta sahada Gedson'un ailevi nedenlerle yokluğu, Amir ve Joao Mario'yu baş başa bıraktı. Oyun olarak üstün olmasak da dirençli bir yapı beklerdim ama ne yazık ki bu da olmadı. Bu kadar önemli bir maçta bu kadar isteksiz, tutkusuz, ruhsuz oynayamaz! Unutmayalım; aynı dakikalarda üçüncülük yarışındaki rakibin, transfer yasağına rağmen ligde fırtına gibi esen Samsunspor, kendi maçında öne geçmişti. Kaç yıl oldu, hâlâ aynı filmi izliyoruz! Yıllardır birbirinden kötü Beşiktaş kadrolarına tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki yıllar önce yapılan hatalı kadro planlamaları, hâlâ kulübün yakasını bırakmadı. Gelen teknik adamlar değiştirmeye çalışıyor ama o enkaz öyle kolay kalkmıyor! Yeni sezon yaklaşırken, artık radikal bir değişim zamanı gelmiştir. Bugünden tezi yok, kollar sıvanmalı. Bu kötü kadronun yükünden kurtulup, Beşiktaş formasına layık, mücadele eden, terinin son damlasına kadar savaşan, kaliteli ama karakterli futbolcularla yepyeni bir takım kurulmalı. Taraftara açık, net mesajlar verilmeli. "Yeniden yapılanma" süreci planlı, şeffaf ve kararlı bir şekilde yürütülmeli. Beşiktaşlılar her şeyin farkında. Bu forma kimseye miras değil, hak edene verilmeli!