Beşiktaş ve transfer

Beşiktaş'ın bu sezonki transfer artıları hiç kuşkusuz ki; Tyler Boyd ve Douglas oldu.

Tabiki geçen sezon kiralık olarak forma giyen Adem Ljaic'in bu sezon Siyah- Beyazlı takıma daha büyük katkılar sağlayacağına da inanıyorum.

Şu an transferden sorumlu gözüken Futbol Direktörü Ali Naibi kardeşime özellikle teşekkür ediyorum.

Umarım menajerlerle ortak hareket eden ve kendilerini "Transfer sihirbazı" zannedenler izin verir de; Ali Naibi bu yetkiyle görevine devam eder.



Beşiktaş'ın mevcut kadro yapısına gelirsek...

Öncelikle transfer kelimesinin iki yönlü bir kavram olduğunu unutmamak gerekir.

Sadece futbolcu almak değil, futbolcu satmak; daha doğrusu futbolcu pazarlamak da transferdir.

Ama en önemlisi, transfer sadece pazarlamak değil, üreterek pazarlamaktır.

Dünyada artık pazarlama bir 'bilim dalı' olarak üniversitelerde okutuluyor.

Kurucusu olduğum BEFAM sürecinden bu yana pazarlama kavramına çok önem verdim.

Çok basit bir örnekle açıklamak gerekirse, Vida'nın yanında mevcut iki stoper var; Roco ve Mirin...

Bu oyuncuların hangi vasıflarıyla transfer edildiğini gerçekten çok merak ediyorum.



Atsan atılmaz, satsan satılmaz!

Bakın, 4 sezon önce BEFAM ve Sinan Vardar ürünü Atınç Nukan'ı Beşiktaş, Leipzig'e 6 milyon Euro'ya sattı.

Atınç Almanya'ya milli takım futbolcusu olarak gitti.

Genç yetenek, yaşadığı birkaç talihsiz sakatlık yüzünden Leipzig'te fazla forma şansı bulamadı.

Bugün Abdullah Avcı'nın oyun sistemine göre, sol ayaklı stoper aranıyor.

Sakatlıktan kurtulmuş bir Atınç, (ki kurtulduğunu biliyorum) Roco ve Mirin'den matematiksel hesaba girmeyecek kadar çok daha faydalı olur.

Yaşanan mali krizde bonservisi ve imza parası olmadan yapılacak Atınç transferi, Beşiktaş ve ülke futboluna da büyük bir katkı sağlar.

Genç futbolcuya verilecek bu şans sayesinde hem Milli takımın, hem de Beşiktaş'ın yıllarca sol stoper sorunu olmaz.

Benden söylemesi...



Gene Sinan Vardar ve BEFAM ürünü olan Adem Büyük, Galatasaray'a transfer oldu.

Adem Beşiktaş altyapısında oynarken büyük bir yıldız olacağını tahmin ediyorduk.

Tam 11 yıl önce henüz 19 yaşındayken Manisaspor'a bedelsiz verildi.

O gün üzüntüden içim "cız" etmişti. Adem bugün Beşiktaş forması giyseydi yöneticiler forvet transferi arayışında olmazdı.

Onun yetişmesinde katkısı olan biri olarak Adem'e başarılar dilerim.

Bugüne kadar çıkardığım yüzlerce futbolcu ve Beşiktaş'a kazandırdığım on milyonlarca euro için ödülüm, çok sevdiğim kulübümün üyeliğinden atılmak (!) oldu.

Ama beni Beşiktaş tarihinden ve taraftarın kalbinden silemeyeceklerini gelen 300 bini aşkın destek mesajından sonra gördüm.



Tüm spor camiasının bana sonuna kadar sahip çıktığını görmek, hayatını Beşiktaş'ın gelişmesine adamış olan bendenize en anlamlı hediye oldu.

Bu kadar içten gelen mesajlar sadece benim değil, benim bugünlere gelmeme sebep olan sevgili eşim Tülin Vardar'ı ve ailemi de çok duygulandırdı.

Her şey için teşekkürler Beşiktaş Ailesi...

Tabii sadece Beşiktaş camiası değil, diğer kulüplere mensup kişilerden gelen destek mesajları da beni çok mutlu etti. İyi vi varsınız...

Kulüpler için şu andaki tehlike; mevcut yayıncı kuruluşun ödeme yapmaması ve anlaşmadan vazgeçme talebiydi.

Kulüpler Birliği dün akşam saatlerinde yapılan sıkı pazarlıkların ardından bu işi çözmeyi başardı.



Biz kendi kısır rekabetimizle uğraşırken uzun süredir yaşanan bu belirsizlikler, Türk Futbol markalarının uluslararası rekabet gücünü azaltmaya neden olacaktı. Neyse ki korkulan olmadı da iş töyle ya da böyle tatlıya bağlandı.

Avrupa'da tarih yazarken izlediğimiz Beşiktaş geçen sezon UEFA'da ismi yan yana yazılamayacak takımlara elendi.

Nerede Avrupa'da kupalara göz kırpan Beşiktaş, nerede bugünkü Beşiktaş!

Kulüpler doğru yapılansa, altyapılarına gereken önemi verseler yaşanan krizden daha çok güçlü çıkarlardı.



Bugün Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı için 25 milyon euro gibi rakamlar telafuz ediliyor. Bu aslında, yıllardır vurguladığım düşüncelerin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden bu kulüplerimizin tekrar Avrupa'da rekabetçi olması için, yayıncı kuruluş sorununun çözülmesine çok sevindim.

Kulüp yöneticileri de modası geçmiş yabancı transferlerini bir kenara bırakıp artık öz kaynak düzenine dönmeli.

Futbolumuzu ancak böyle aydınlık günler görür.

Tabii ben bunları yıllardır söylüyorum, yazıyorum.

Bu kötü günlerin geleceğini hep belirttim ve maalesef haklı çıktım.

Doğruları söylediğim için Beşiktaş'tan ihraç edildim.

Fuzuli'nin şiirindeki gibi;

SÖYLESEM TESİRİ YOK,

SUSSAM GÖNÜL RAZI DEĞİL.