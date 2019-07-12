Soru işaretleri

Kulüplerin borçlarının Bankalar Birliği tarafından yapılandırması hemen hemen tüm kulüp yöneticilerinin ortak beklentisi...

Bu uzun vadeli yapılandırmayı 2 yıl önce ilk kez ben ortaya atmıştım.

Ne mutlu ki; yapılandırma için son düzenlemeler yapılıyor.

Beşiktaş Yönetimi de Bankalar Birilği'nin borç yapılandırılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Nasıl beklemesin ki; borç olmuş 3 milyar TL!

Sayın Başkan sanki 7 yıldır koltukta oturmuyormuş gibi, ''Bu borç yüküyle Beşiktaş'ı yönetemeyiz'' diye açıklama yapıyor.

Factoring kapılarında borcunu katlayan Beşiktaş yönetiminin bu borçları sadece kur farkıyla açıklamaya çalışması hiç inandırıcı değil elbette...

Hatırlatayım; Yılıdırım Demirören döneminde de 70 milyon dolar kredi alınmıştı.

O paranın nasıl buhar olduğunu çok iyi hatırlıyorum.

O dönem ''Büyük zafer, Beşiktaş'ın geleceği kurtuldu'' diyerek alınan krediyi bayram ilan edenlerin bugün vicdanları rahat mıdır acaba?

Beşiktaş'ın Bankalar Birliği ile yapacağı anlaşmanın iki önemli ayrıntısı var;

Aktarılacak paranın miktarı önemli...

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2. Duyumlarıma göre 3 yıl geri ödemesiz kredi ama; bu aşamada faiz işlemeye devam ediyor.

İnsan düşünmeden edemiyor; ya bu para; mevcut yönetimin finansal sorumsuzluklarıyla yönetilirse?

Deniz bitti artık!

Bu yeni dönemde finansal olarak iyi yönetilmezse; hem 3 yıl sonra hem daha büyük borç yükü, hem de devlet desteği de arkasından çekilmiş kredibilitesiz bir Beşiktaş ortaya çıkacak.

Yeni dönemde, Bankalar Birliği'nin Beşiktaş'a kayyum ataması ve kulüpte söz sahibi olması da konuşuluyor.

Mevcut yönetimin plansız ve programsızlığı, finansal yönden başarısız ve beceriksizliği koskoca Beşiktaş Spor Kulübü'nün bir başkasının eline teslim edilmesini gerektirmez.

O yüzden de Beşiktaş genel kurulu ve ileri gelenleri ortaya çıkıp kulübün sahipsiz olmadığını Beşiktaş camiasına ve spor camiasına göstermelidir.

Yoksa bu para da bu yönetimin elinde çarçur olursa, Beşiktaş geri dönülmez bir yola girebilir.

Transfer döneminde dikkatimi çeken bir husus var.

İyi futbolcu, yararlı, zararlı futbolcu ayırımı yapmaksızın, maddi durum bu haldeyken ve finansal fair play tehlikesiyle karşı karşıyken, neden Beşiktaş Yönetimi bonservisli futbolculara yöneliyor?

Yönetim yine menajerlerin oyununa mı gelecek?