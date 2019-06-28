İstifa da bir erdemdir

Beşiktaş bugünlerde hareketli günler yaşıyor.

Maalesef medyada siyahbeyazlı kulüpte yaşanan yolsuzluk iddiaları gündemin baş köşesinde...

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz gün gazeteci Atilla Türker aleyhinde bir basın toplantısı düzenledi.

Atilla'yı çok eskiden beri tanırım.

Kanıtlı ve belgeli yazı yazmaya çalışan bir basın emekçisidir..

Şafak Bey toplantıda, ''Ben yolda hırsız değilim diye geziyorum'' dedi.

Beşiktaşlı yöneticinin bu ve buna benzer birçok sözü karşısında hayretler içinde kaldım.

Basın toplantısı ise mahalle kahvesinde geçiyor gibiydi.



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Eğer elinde belge yoksa veya Atilla'nın belgeli haberlerine belgelerle yanıt veremiyorsan, bu toplantıya ne gerek vardı ki?

Şafak Bey'in son bir kaç yıldır ismini duyuyorum.

Ama belli ki bu çıkan haberler onun canını sıkmış.

Kendi söyledi; Beşiktaş'ta yöneticilik yaparken eziyet çekiyormuş!

Bu söze çok üzüldüm. Hem kendi adına hem de Beşiktaş adına...

Bence hemen istifa etmeli.

Yönetimden istifa etmesi hem onu rahatlatacaktır, hem Beşiktaş'a gönül verenleri.. Hem de Beşiktaş'ın marka değerine zarar vermemiş olur...

Bazen istifa etmek en güzel tercihtir.

Yaşın da daha çok genç...

Suçsuzsan ve haklıysan da ilerleyen dönemde daha güçlü şekilde yöneticiliğe dönersin.



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Ben Beşiktaş'ta iki dönem yöneticilik yaptım. Çok şükür bugüne kadar adım bir yolsuzluğa bulaşmadı. Kimse bana ''Paralar nerede?' diye de sormadı.

Bulaşsaydı hemen istifa etmeyi düşünürdüm. Çünkü Beşiktaş'a hizmet ettim. Kulübü gelecek bir zarar, gece rahat uyamamı engellerdi. Çok şükür her gece yastığa kafama koyduğumda huzur doluyum.

Sevgili Beşiktaşlı yöneticiler...

Beşiktaş için vazgeçilmez değilsiniz.

''Bizden daha iyi yapacak olan varsa bırakmaya hazırız'' sözünü çok duyar olduk...

Sakın telaş etmeyin. Bulunmaz hint kumaşı değilsiniz. Siz bugün bıraksanız, Beşiktaş camiası tek yumruk olur kulübü yeniden ayağa kaldırır.



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Tekrar ediyorum ve teklif ediyorum; istifa de bir müessesedir.

Hem sen istifa ettikten sonra bu olaylar çözülür, belki sen ve senin gibi yolsuzlukla suçlanan yönetici arkadaşların önünü açarsın.

Bir şey daha dikkatimi çekti.

Şafak Bey'in bu basın toplantısını yaparken kendisine yakın bir kaç yönetici dışında, ne Başkan ne de yönetimi kurulu yanında değildi.

Acaba Beşiktaş'ın yolsuzluk iddiaları ve şaibe iddiaları sadece bir kişinin üstüne mi yıkılmak isteniyor?

Şafak kardeşim, destek görmememek sana çok şey ifade ediyor olması gerekir.

''Bunu da gözden geçir'' derim ben...

Bunca yıllık tecrübemle yorum yapıyorum, sakın tek başına Beşiktaş'ın günah keçisi olma!