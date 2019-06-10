Yılın takımı ve gerçek bir futbol emekçisi – Sinan Vardar – Fotomaç
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Yılın takımı ve gerçek bir futbol emekçisi

Yılın takımı ve gerçek bir emekçisi

Birçok okurum "Yılın takımı hangisi?" diye soruyor.
İlk aklıma gelen Onursal başkanlığını yaptığım ve bu sezon profesyonel lige çıkma başarısı gösteren Somaspor...
Siyah-beyazlı camia uzun yıllardır bugünleri bekliyordu ve sonunda mutlu son yaşandı.
Tüm Somalılara hayırlı uğurlu olsun.
Somaspor bundan sonra da güzel günler görecek...
da bu sezon büyük bir keyif verdi.

Özkaynak düzeninden çıkan Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır gibi genç yeteneklerin büyük hırsla mücadele etmesi bir Türk olarak beni gururlandırdı.
Cesaretlerinden dolayı bordomavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve 'ı tebrik ederim.
Trabzonspor ciddi bir kadro yapılanması hata yapmazsa 2019-2020 sezonunun en büyük şampiyon adaylarından biri olur.
yasaklısı ve büyük maddi kriz yaşayan "3. Lig'den amatöre kesin küme düşer" denilen Karşıyaka'nın 'ın altyapısında yetişen ve genç futbolcularla zirveyi zorlaması beni çok mutlu etti.

Kaf Kaf yıllarca pahalı transferlerle hiç bir başarı yakalamadığı gibi borç batağına saplanmıştı.
Transfer yasakları vardı.
Ama teknik direktör Mesut Toros'la birlikte büyük bir sürpriz yaparak Van Büyükşehir Belediyespor'la Play Off karşılaşması oyanmaya hak kazandı. Kaybettiler ama gönülleri kazandılar.
Bundan tam 15 yıl önce Beşiktaş'ta yöneticilik yaparken bir Beşiktaşlı taraftar yanıma gelip " amatör ligde 16 yaşında bir çok yetenekli genç futbolcu var.
Lütfen izler misin?" demişti.
Bu söz üzerine sabah saatlerinde toprak sahadaki amatör maça gidip o futbolcuyu izlemiştim.
Sahada gerçekten çok yetenekli bir cevheri vardı.

Amatör kulübün başkanı ile görüştüm ama Beşiktaş'ta o dönemde futbolu çok iyi bilenler ilgilenmediler bile.
Aradan bir süre geçti; Beşiktaş Kulübü'nün güvenliği beni aradı;
"Sinan Bey; bir genç sizinle görüşmek istiyor" dedi.
Evet; o genç yetenek elinde bavulu "Sinan Ağabey bonservisimi aldım, geldim" dedi.
İşte o cesaretli genç Mustafa Aşan'dı.
Ben yönetimden ayrıldıktan sonra Mustafa ile kimse ilgilenmedi.
O da sonrasında , Akhisarspor gibi kulüplerde top koşturdu.
Çok da başarılı oldu ve gittiği her kulüpte çok sevildi.
Bugün Mustafa 31 yaşında ve 4 yıldır da Karşıyaka'da.
Yeşil-kırmızılı kulübün başarısında en önemli mimarlardan biri o...
Futbol yeteneğinin yanı sıra karakteriyle de fark ediliyor; işte size alkışlanacak bir futbol emekçisi.

  • Sinan Vardar Sinan Vardar
    1. 10 Haziran 2019, Pazartesi
    1. E-Posta: spor@fotomac.com.tr
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