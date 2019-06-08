Beşiktaş ne yapmalı?

Öncelikle tüm sevgili okurlarımın geçmiş bayramını kutlar, çok güzel günler dilerim.

Ülkemiz için, Müslüman alemi için ve dünyamız için güzel günler gelsin..

Beşiktaş'ta transferde bu sezon durgun bir dönem yaşanıyor.

Tabii ki teknik direktör Abdullah Avcı'nın bir planı vardır.

Yönetim, bu aşamada Avcı'ya tam destek vermeli.

Umarım kendini transfer sihirbazı olarak nitelendirenler, Şenol Güneş'e yaptıklarını Abdullah Avcı'ya yapmazlar.



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Gerçi transferde Umut Güner ve Metin Albayrak olmayacak.

Onların yerine Serdal Adalı ön plana çıkıyor.

Umarım Adalı, Demirören döneminde yaşananlardan büyük ders almışır.

Transfer riskli ve çok araştırılması gereken bir süreç...

Mario Gomez, Cenk Tosun transferleri nasıl nokta atışı olduysa Enzo Roco, Mitrovic, Larin gibi transferler de gözümüzün önünde duruyor.

Dünya futbolunda çok büyük gelişmeler yaşanıyor.

Büyük kulüpler bilimsel olarak çalışan scout ekipleriyle temas halindeler.

Yönetim Avcı'ya sormadan transfer yapmamalı.

Tabii ki bu bayram sonrası ilk yazımda güzel şeylerden bahsetmek istiyorum ama Beşiktaş artık borç yükünü taşıyamaz bir duruma geliyor.

Bugünlerin geleceğini çok önceleri tahmin edip uyarmıştım; ama hep kapı duvar oldu!



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4 yıldır şunu söyledim; "Futbolu Şenol Güneş'e teslim edin." Yine söylüyorum; futbolu futbolu bilenler yönetsin.

Artık hatalardan ders alınıp yöneticiler futboldan elini ayağını çekip, profesyonel bir düşüncede Abdullah Avcı tam yetkili yapılmalı.

Artık Beşiktaş'a gönül verenler, menajerlerden bıktı usandı...

Beşiktaş'ı yönetenler size sesleniyorum; kulübün paralarını sokağa dökmeyin.

Beşiktaş'ın artık ciddi bir futbol yapılanmasına ihtiyacı var.

Metin Albayrak yönetiminde altyapı büyük bir yara aldı.

Maalesef artık özkaynaktan futbolcu yetişmiyor.

Avcı Beşiktaş altyapısına da el atıp, iyi teknik direktör ve eğitimcileri göreve getirmeli.

Beşiktaş'ın artık kaybedecek saniyesi bile yok.

Kurumsallaşma, bilimsel çalışma ve doğru yapılanma, Beşiktaş'ın yolu olmalı.