Beşiktaş ne yapmalı? – Sinan Vardar – Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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ne yapmalı?

Öncelikle tüm sevgili okurlarımın geçmiş bayramını kutlar, çok güzel günler dilerim.
Ülkemiz için, Müslüman alemi için ve dünyamız için güzel günler gelsin..
'ta transferde bu sezon durgun bir dönem yaşanıyor.
Tabii ki 'nın bir planı vardır.
Yönetim, bu aşamada Avcı'ya tam destek vermeli.
Umarım kendini sihirbazı olarak nitelendirenler, 'e yaptıklarını Abdullah Avcı'ya yapmazlar.

* * *

Gerçi transferde ve olmayacak.
Onların yerine ön plana çıkıyor.
Umarım Adalı, Demirören döneminde yaşananlardan büyük ders almışır.
Transfer riskli ve çok araştırılması gereken bir süreç...
Mario Gomez, transferleri nasıl nokta atışı olduysa Enzo Roco, Mitrovic, Larin gibi transferler de gözümüzün önünde duruyor.
Dünya futbolunda çok büyük gelişmeler yaşanıyor.
Büyük kulüpler bilimsel olarak çalışan scout ekipleriyle temas halindeler.
Yönetim Avcı'ya sormadan transfer yapmamalı.
Tabii ki bu bayram sonrası ilk yazımda güzel şeylerden bahsetmek istiyorum ama Beşiktaş artık borç yükünü taşıyamaz bir duruma geliyor.
Bugünlerin geleceğini çok önceleri tahmin edip uyarmıştım; ama hep kapı duvar oldu!

* * *

4 yıldır şunu söyledim; "Futbolu Şenol Güneş'e teslim edin." Yine söylüyorum; futbolu futbolu bilenler yönetsin.
Artık hatalardan ders alınıp yöneticiler futboldan elini ayağını çekip, profesyonel bir düşüncede Abdullah Avcı tam yetkili yapılmalı.
Artık Beşiktaş'a gönül verenler, menajerlerden bıktı usandı...
Beşiktaş'ı yönetenler size sesleniyorum; kulübün paralarını sokağa dökmeyin.
Beşiktaş'ın artık ciddi bir yapılanmasına ihtiyacı var.
Metin Albayrak yönetiminde altyapı büyük bir yara aldı.
Maalesef artık özkaynaktan futbolcu yetişmiyor.
Avcı Beşiktaş altyapısına da el atıp, iyi teknik direktör ve eğitimcileri göreve getirmeli.
Beşiktaş'ın artık kaybedecek saniyesi bile yok.
Kurumsallaşma, bilimsel çalışma ve doğru yapılanma, Beşiktaş'ın yolu olmalı.

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