Tam destek zamanı

Ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş devri sona erdi... 4 yıl süren maceranın ardından zaman Şenol Güneş'i daha da haklı çıkaracak, buna adım gibi eminim.

Kazandırdığı iki şampiyonluğun yanı sıra Beşiktaş ve Türk futboluna kazandırdıklarıyla hatırlanacak Şenol Hoca.

Taraftarlar son aylarda başkana "Paralar nerede?" diye bağırıyor ama gerçek olan şu ki; Güneş döneminde Beşiktaş bonservis bedelinde 80 milyon euro'nun üzerinde bir gelir elde etmiş.

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Dikkatinizi çekerim; o kadar futbolcu sirkülasyonuna rağmen, hocaya sorulmadan alınıp, satılan futbolcular...

Ve bu ortamda kazanılan iki şampiyonluk ve kaçan şampiyonluklarda yaşanan akıllara ziyan hakem hataları!

Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'in ardından Abdullah Avcı'da karar kıldı. Genç teknik adam 3 yıllık sözleşmeye imza atarken transferler için kolları sıvadı.

Avcı Türkiye'nin parlayan yıldız teknik direktörlerinden.

Başakşehir'i belki şampiyon yapamadı ama son 4 yılda bu ekibi zirve takımlarından biri yapmayı başardı.

Abdullah Hoca, son kaçan şampiyonlukta çok eleştirildi ama ben bu eleştirileri biraz abartılı buluyorum.

Çünkü ekibinin en zor anlarında yüreklendirecek bir taraftar topluluğu yoktu.

Ancak gerçek olan önemli bir gerçek de Başakşehir'in Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olması...

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Abdullah Avcı öncelikle bilimsel çalışmaya önem veren biri...

Avcı akademisyenlik özelliğini sahaya yansıtırken Şenol Hoca gibi takımdaki futbolcuların performansını artırmayı hedefliyor.

Emre, Adebayor gibi yıldızların yanında genç futbolcuların parlamasına da büyük önem veriyor.

18 yaşında transfer ettiği Cengiz Ünder'e forma vermesi ve bu genç yeteneği 1 yıl içinde parlatıp 15 milyon euro'ya Roma'ya transfer olmasını sağlamasına alkış tutmak gerekir.

Abdullah Avcı, Beşiktaş gibi dünya markası bir takımın başına geçerek kariyerine çok önemli bir sayfa açıyor. Beşiktaş camiası tek yürek olup Avcı'ya tam destek olmalı.

Beşiktaş yönetimini en çok eleştirenlerin başında gelenlerdenim. Ama yönetimin verdiği bu karara saygı duyup hocanın arkasında durmalıyız.

Bugün Beşiktaş ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya...

Şenol Hoca'nın ardından genç, akademik çalışmalarla kendini sürekli geliştiren ve başarıya aç bir teknik adam Beşiktaş'ın başarısı için görev yapacak.

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Tabii ki verdiği sözleri tutamayan ve maalesef yolsuzluk iddialarıyla gündemde olan bir yönetimin, Abdullah Avcı'ya ne kadar destek verebileceği merak konusu...

Bence yönetim futbolu her şeyiyle Avcı'ya bırakmalı ve teknik kadroya gölge etmemeli.

Beşiktaşlı taraftarlar zaman zaman maçlarda Abdullah Avcı aleyhinde tezahüratlar yaptılar.

Ama artık bu küçük kırgınlıklar bir kenara bırakılmalı ve Beşiktaş taraftarı da yeni hocanın arkasında durmalı.

Her şey Beşiktaş içinse bugün destek zamanı. Beşiktaş'a hoş geldin Abdullah Avcı...



Yolun, başarı yolu olsun...