Büyük Beşiktaş taraftarına!

Bugünlerde Beşiktaşlı taraftarlardan birçok soru, övgü ve pişmanlık mesajları alıyorum. Konuyu uzatmadan özetleyeyim.

1. Soruların çok büyük çoğunluğu;

"Ne olacak kulübümüzün hali?

Neden bu duruma düştük?" 2. Övgüler "Sen bugünleri öngörmüştün Sinan ağabey..." 3. Ve.. Pişmanlık; "Sen bugünleri 3-4 yıl önce ön gördüğünde, biz kandırılıyormuşuz!"



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Maalesef haklı çıkmanın gururunu değil üzüntüsünü yaşıyorum.

Beşiktaş kötü yönetiliyor, bozuk düzende yönetilmeye çalışılıyor ve gün geçtikçe kulüp kan kaybediyor.

Bakın sadece 10 gün önce yapılan kongrede bindirilmiş kıtalarla kongreyi kazananlar yine yerine getiremeyecekleri vaatlerle Beşiktaşlıları üzmeye devam ediyorlar. Yapmayın, etmeyin; Efsane başkanımız Süleyman Seba'nın yıllar önce dediği gibi "Beşiktaş'ı üzmeyin!.."



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Beşiktaş dünyaya mal olmuş 116 yılık bir çınar. Doğru ve akıllı projelere ihtiyacımız olduğu bugünlerde gerçek Beşiktaşlıları hedef göstermeyi bırakın ve o koltukları vizyon sahibi, kulübü menfaatsiz, çıkarsız sevenlere bırakın.

Beşiktaş'ın borcu çok. Maalesef kulüp faiz kıskacında nefes alamıyor. Kulüp çalışanları, sporcular aylardır maaşlarını alamıyor. Futbol takımını ayakta tutmaya çalışan teknik direktör hafta sonu itibariyle takımdan ayrılıyor. Tranfser şart ve en kötüsü gelecek senelerdeki gelirler temlikli...

Dertler o kadar çok ki... Artık çözüm bulma, doğru yapılanmayla ve Beşiktaş'ın geleceğini kurtarma günüdür.

Başkan, yöneticiler ve kulüp içinde örümcek ağı gibi sarmış kraldan çok kralcı menfaatçiler... O koltuklarda Beşiktaş'ın bozuk kongre yapısıyla geldiğiniz ve 19 yıldan bu yana da oturmaya devam ediyorsunuz.

Azalmadığınız gibi çoğalıyorsunuz.



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Benim gibi doğruları söyleyen Beşiktaş'a gönül vermiş kişilere haksız cezalarla sindirmeye çalışıyorsunuz. Ama nereye kadar!

Ama artık büyük Beşiktaş taraftarı her şeyin farkında. Açık ve net;

Beşiktaş'ı böyle yönetemezsiniz.

O yüzden artık doğruları görün ve uygulayın. Beşiktaş camiası büyüktür. Her türlü zorluktan kalkmasını bilir. Yeter ki artık Beşiktaş'ı üzmeyin.



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Sevgili Beşiktaşlı taraftarlar...

Kulübün kurtuluşu sizin elinizde...

Beşiktaş için eli taşın sokma, ayağa kalkma günü geliyor. Korkmayın, sesinizi daha da yükseltin. Bu büyük camia kimsenin oyuncağı değildir.

Beşiktaş'ın sahibi büyük Beşiktaş taraftarıdır.