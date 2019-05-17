Beşiktaş kongresi ve gerçekler

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın Olağan Genel Kongresi yapıldı. Beşiktaş'ın 33 bin kongre üyesinden 14 bininin kongrede oy kullanma hakkı vardı.

Fakat maalesef kongreye gelen sadece 4 bin 500 kişi vardı. Mali Genel kongrede ise 1200 kişi...

Divan başkanlığı için yapılan oylama oldu-bittiye getirilip divan başkanlığı için 300 olumlu, 100 olumsuz oy kullanıldığı, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil tarafından açıklandı. Tabii bütün salon hayretler içinde kaldı.

Eski Divan Başkanı Yalçın Karadeniz haksız bir kararla elinden alınan divan başkanlığı için açtığı mahkemeyi kazanmıştı.

Mahkemenin verdiği karar; bu konunu mali genel kurula getirilmesiydi. Sayın Karadeniz 225 imzayla divan başkanlığına milli iradenin en büyük gücü olan üyeler tarafından oylama yapılmasıyla karar verilmesini iletti. Bu konu da oldu bittiye getirildi...

Sonra yine sadece 10 kişinin konuşma yapmasıyla ilgili karar alındı. Özetle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun kongresinde hayati kararlar alınırken sadece 10 kişi konuşabildi!



Böyle bir ortamda BJK TV'nin mali kongreyi bütün detaylarıyla değil sadece yönetimin söylediklerini yayınlaması da başka bir ayıptı.

Beşiktaş camiasını en fazla rahatsız eden ise; yıllar önce Serdar Bilgili-Hasan Arat kongresinde uzaklardan otobüslerden getirilen, çoğunluğu başka kulüp taraftarlarından yapılan kongre üyeleri Beşiktaş'ta başkanı seçmesiydi...

Zaten o 2000 ve 2002 yılındaki iki kongre; Beşiktaş'ın bu duruma gelmesinin en büyük sebebidir.

Hasan Arat ve ekibine büyük haksızlık yapılmıştı. Daha sonra yandaş üye kayıtları da had safhaya vardı.

Mali kongrede de bu vasıflara karşı büyük bir reaksiyon gösterildi.

Beşiktaş Olağan kongresinde Fikret Orman 2882 oy alarak kazandı. İdealist, altyapıdan gelen Hürser Tekinoktay 1617 oy aldı.

400 kişi de çekimser oy kullandı.

Çok üzülerek belirtiyorum; Fikret Orman'a oy verenlerin büyük çoğunluğu otobüs ve uçaklarla getirilip 5 yıldızlı otellerde ağırlandı.

Özetle içimiz sızlıyor.



BEŞİKTAŞ NEREYE KOŞUYOR!..



FUTBOLU KİM YÖNETECEK?

Beşiktaş için birçok teknik direktörün adı dolaşıyor.

Son oynanan Alanyaspor maçında Sergen Yalçın'a büyük bir teveccüh vardı.

Beşiktaş'ın öncelikle futbolu yönetecek sportif direktöre ihtiyacı var. Futbol dünyasına bakıyorum; dürüst, ilkeli ve teknik direktörlüğünde büyük haksızlığa uğrayan, yıllardır TFF'de önemli işler yapan Rasim Kara ve geçen hafta Kasımpaşa'dan istifa eden Mustafa Denizli bu göreve düşünülebilir.

Bir futbol adamı olarak benim tercihim Lucescu. Shaktar Donetsk'i UEFA şampiyonu yapması, uluslararası tecrübesi, ülkemizi ve futbolu çok iyi bilmesi Rumen teknik adamın en büyük artısı...

Ama kesinlikle teknik direktör olarak değil. Takım elbisesini giyip tribünde olmalı. Saha içinde de Beşiktaşlı bir teknik direktör. Mesela Sergen Yalçın, mesela futbolu çok iyi bilen ve 3 yabancı dil konuşan Bayram Bektaş ...

Lucescu tecrübesiyle onların yetişmesi için büyük destek olur, hem de transfer sihirbazlarının yaptığı hataları düzeltir.

Yani futbolun içinde gelenler futbolu yönetsinler. Nacizane Sinan Ağabeyinizin tavsiyesi bunlar...