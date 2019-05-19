Deli sorular!

Dünkü karşılaşmayı izlerken aklımda deli sorular vardı.

Mesela Beşiktaş Sosa'yla neden yollarını ayırmıştı.

Mesela Medel, Mirin, Lens gibi transferler hangi akılla yapıldı?

Beşiktaş'ın paraları savrulurken, altyapı unutulurken, Beşiktaş'ın geleceğini de kararttığınızın da farkında mısınız?

Ah Beşiktaş yönetimi ah!

İşte bir sezon daha uçtu, gitti.

Suçlu ayağa kalk!

Maça gelince; Trabzonspor hak etti ve kazandı.

Beşiktaş dün özellikle ilk yarıda savunmaya ağırlık verdi. Şenol Hoca Trabzonspor'u önce durdurup ikinci yarı da maçı koparmak istiyordu.

Ancak siyah-beyazlı futbolcular belli ki sezonu iki hafta önce yaşanan Galatasaray yenilgisi sonrası kafalarında bitirmiş.



Gerçek olan şu; Beşiktaş'ın gelecek sezon iyi bir yapılanmaya ihtiyacı var.

Yıllardır söylüyorum; paraları menajerlere, modası geçmiş yabancılara savurmayın.

Bugün Trabzonspor'un gençleri göz kamaştırırken, Beşiktaş öz kaynağıdan son 10 yılda sadece Necip Uysal'ın çıkması çok ayıp.

Trabzonspor'un hakkını verelim.

Ev sahibi; yetenekli Türk gençlerini izlemek ayrı bir keyif gerçekten.

Hep söylüyorum Türk gençleri dünyanın en yeteneklileri...

İşte Abdülkadir Ömür, İşte Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır.

Aferin çocuklar.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman'a alkışlarımla...