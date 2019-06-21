Beşiktaş’ta neler oluyor? – Sinan Vardar – Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Beşiktaş’ta neler oluyor?

’ta neler oluyor?

ekonomisinin yerlerde süründüğü bu aylarında maalesef kulüpler maddi imkansızlıklar nedeniyle doğru projelere yönelemiyorlar.
İyi bir örnek vermek gerekirse;
doğru bir yolda...
Büyük paralar verilen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü bu sezon satmak istemediklerini bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk ağızdan açıkladı.
Dün görüştüğüm Ahmet Aağaoğlu, Altınordu'dan iki oyuncu ve Lille'den transferlerle kadrolarını takviye ettiklerini söyledi.
Trabzonspor'u kutlamak lazım.
'a gelince.. Sözleşmeleri devam eden futbolcularla kulübün ciddi sorunları var.
Kulübü 'ya şikayet eden futbolcular bir yandan paralarının peşinde, diğer taraftan da yaş ortalaması standartın üzerindeki takıma oyuncu takviyesi şart.
Fakat çok üzücü ki; 5 aydır personele bile maaş veremeyen kulübü çok zor günler bekliyor.
Bence ve ekibi net olarak sınıfta kaldı.

* * *

Beşiktaş dürüst, ilkeli insanlarla bundan sonraki hayatına devam etmeli. Ama son yapılan kongrede de gördük; Beşiktaş'ın sivil toplumu son derece duyarsız ve bu vahim tablonun maalesef farkında değiller.
Bir gün inanılmaz bir sonuç ortaya çıkınca o kadar pişman olunacak ki!
Herkes küçük dilini yutacak.
Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe getirilen , Türk futbolunda önemli bir değerdir.
Fakat kulübün iç dinamiklerini görünce bir hayli şaşırmıştır.
Ama her şeye rağmen, Almanya, Belçika'dan çok yetenekli futbolcuların isimleri bana da geliyor.
Transferde Avcı bu yönde hareket ederse çok doğru bir politika izlemiş olur. Beşiktaş; tam bir sömürü düzeni olan kiralık futbolcu modasından artık vazgeçmeli. Çünkü alıyorsun, kariyer yaptırıyorsun; sonra elinikolunu sallayıp gidiyorlar. Kulübe de bir katkıları olmuyor.
Her şeye rağmen Abdullah Avcı doğru bir tercih. Bu kadar sıkıntının içinde güzel işler yapabileceğini düşünüyorum.

MODAFEN GELİYOR
Türk futbolunun gelişmesi için yeni projelere ve proje takımlarına ihtiyaç var.
Altınordu bu konuda kendini ispat etti. Geçtiğimiz hafta Modafen Öğretim Kurumları sahibi Fatih Kanberoğlu ile uzun uzun görüştük.
Bakın Kanberoğlu ne yapmış?
Modafen Eğitim Okulları, anaokulundan üniversiteye kadar eğitim veriyor. Birçok branşta faaliyet gösteriyor. Ama en önemlisi futbol. Geçtiğimiz yıl Modafen futbol takımını BAL'dan çıkararak 3. Lig'e adımını attı.
Kulübün bütün üyeleri okul mezunu ve dışarıdan kimseyi almıyorlar. Yetenekli futbolculara da kendi okulunda burs veriyor.
Fatih ayrıca ABD'de önemli bir üniversiteyi bitirmiş ve teknik direktörlük diploması da var.
Zaman zaman takım antrenörleriyle yoğun bir mesai harcıyor. Modafen; 21 yaş ortalamasıyla 3. Lig'e çıktı. "Peki Fatih senin hedefin?" diye sorunca "Benim hedefim , hatta Avrupa'da da başarılı olan bir takım yaratmak" dedi.
Fatih görüşmemizde bana, "Sinan Ağabey siz Türk Futbolunda çok önemli işler yaptınız. Bana da danışman olur musunuz?" deyince seve seve kabul ettim. Artık Türk futbolunda Altınordu, Modafen gibi kulüplere çok ihtiyacı var.
Dilerim yetenekli gençlerin ortaya çıkmasıyla çok önemli yerlere gelir.
Fatih kardeşimi tebrik ediyorum...

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