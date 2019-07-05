Gerekeni yapın

Beşiktaş bugünlerde oldukça hareketli günler yaşıyor.

Yıllardır bu sıcak temmuz günlerinde yapılan ve yapılacak transferler konuşulurdu.

Bugünlerde ise yaşanan ekonomi sıkıntı nedeniyle kulübün ayakta durup duramayacağı tartışılıyor.

Ve maalesef Beşiktaş'ın gündemi; parasızlık, rüşvet ve yolsuzluk...

Geçtiğimiz haftaki köşe yazımda Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na seslenmiş, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmesini tavsiye etmiştim.



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Şafak Bey'den henüz bir hamle yok ama yönetimin önemli isimlerinden Umut Güner, önceki gün istifasını sundu.

Umut Güner'i yönetici olarak çok eleştirdim.

Özellikle de Beşiktaş'a olumsuz yansıyan kötü transferlerini...

Son çıkan yolsuzluk iddialarında onun da ismi geçiyordu.

Umut Bey, Beşiktaş'ta görev aldığı süre içinde bugüne kadar ki en iyi icraatını yapmış; yönetime istifasını sunmuş. Umarım geri adım atmaz.

Ve umarım ki; önümüzdeki süreçte aklanır.



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Bunu can-ı gönülden istiyorum. Camiada yolsuzluk iddiaları aldı başını gidiyor.

Gazeteci Atilla Türker'in belgeli haberlerine yapılan yalanlamalar inandırıcı olmaktan uzak...

Bu yalanlamaları kulübün internet sitesinin bile yayınlamaması da dikkat çekici.

Kulüp içinde son yıllarda birçok yolsuzluk iddiaları kulağımıza geliyordu.

Maalesef bu söylentiler bir bir doğru çıkıyor.



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Ne yazık ki ortaya çıkan rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sadece buz dağının görünen yüzü...

Korkarım; daha neler var neler!

En son olarak camiada kendini ağır ağabey gibi tanıtıp, köşe yazarı edasıyla dolaşan bir kişi hakkında belgeler ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetiminin bu kişinin kızına aylık 35 bin TL'lik danışmanlık faturası kestiği belgeleriyle haber oldu.

Bu kişi daha önce ben ve Ahmet Nur Çebi başta olmak üzere birçoğumuza akıl almaz suçlamalar yapmıştı.

Meğerse herkesi kendi gibi zannettiği için bu eleştirileri yapıyormuş.

Şimdi herkes onun gerçek yüzünü gördü.



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Ben ise başımı yastığa huzurla koyuyorum.

Rahmetli Süleyman Seba bu kişileri çok iyi tanıyor ve onları kulübe sokmuyordu.

Onursal Başkanımız meğerse ne kadar da haklıymış.

Seba sonrası türeyen ve tam 19 yıldır Beşiktaş'a zarar veren bu kişi ve gruplardan artık kurtulma zamanı geldi de geçiyor.

Beşiktaş, Beşiktaşlılarınsa el ele temizliğe bir yerden başlamalıyız. Kulüpten geçinenlerden bıktık usandık.

Bu kişiler Beşiktaş'ın kaderi olmamalı. Tıpkı Süleyman Seba'nın yaptığı gibi, böylelerini kulübe sokmamalıyız.