Beşiktaş’ın gerçek gündemi

Her geçen gün Beşiktaş'ta yaşananları izlerken çok şaşırıyorum. 116 yıllık kulübün düştüğü bu kötü durum nasıl izah edilir; anlatacak kelime bulmakta zorlanıyorum.

Çoktan bitmesi gereken transferler daha yapılmadı. Bu sezon da yine son anda yapılacak acele transferlere şahit olacağız.

Tabii ki, transferin gizli yürütülmesi ve potansiyel isimlerin ortaya çıkmaması memnuniyet verici. Umarım Futbol Direktörü Ali Naibi kardeşim doğru hamleler yapar. Yapmasına yapar da yaptırırlar mı? Bunca yıllık futbol bilgime dayanarak; ön araştırma, araştırma, scoutluk, izleme, ölçme ve değerlendirmeye göre bir transfer listesi oluşturup; bu listeye göre transfer görüşmeleri yapılıyor mu? Tabii ki hayır!

Beşiktaş'taki transfer politikası; yöneticilerin kafasına yatan menajerler ve o menajerlerin yönlendirilmiş futbolcularla yapılan pazarlıklar üzerine kurgulanıyor. Yapılan transferler "ya tutarsa" modunda! Çoğu zaman da tutmuyor. Bu kısır döngüyü atlatmanın yolu Beşiktaş'a sistematik futbolcu transferi kriteri getirmek...

Bu yönetimin sistematik bir işin içinde olacağına inanmıyorum. Açık ve net; bu yönetimin sistemi; sistemsizlik...

Bu yönetim sistem kelimesinin sözcük anlamını ve içeriğini kanıksayabileceğini tahmin etmiyorum. Koskoca Beşiktaş kimlere kaldı! Bugünlerde ölüm yıldönümlerini andığımız unutulmaz Beşiktaşlılar; Şan Ökten, Cenk Koray, Vedat Okyar'lardan geldiğimiz noktaya bakar mısınız?

H H H

Alınırlarsa alınsınlar ama Beşiktaş bu başkana bırakılmayacak kadar büyüktür. Beşiktaş kamuoyunun merak ettiği, borcun yüzde 10'nun yapılanması ile ilgili Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma...

Çok merak ediyorum; Beşiktaş bu anlaşmayı imzalarken UEFA'nın finansal fair play kıskacında bulunan G.Saray ve F.Bahçe böyle bir anlaşmaya neden yanaşmadı?

UEFA'nın Beşiktaş'ı finansal fair-playde takip dönemini sona ermişken bu imza da neyin nesi?

Kulübün Bankalar Birliği'nden 290 Milyon TL aldığı dile getirilirken kulüp çalışanlarının hala neden 3 aylık maaş alacakları ödenmedi?

Bu paralar nerelere gidiyor ve daha gidecek? Kapı duvar!

Beşiktaş sahipsiz değildir. Ben;

Sinan Vardar başta olmak üzere;

Vardar Ailesi ve Beşiktaş'ı karşılıksız sevenler olarak kulübümüzü bu kaos ortamına bırakmayız!

Sevgili Kulüpler Birliği başkanımız kulüplerimizin hakkını savunduğunu söylüyor. Bildiğim kadarıyla yayıncı kuruluş yapması gereken ödemeyi hala yapmadı. Sağ olsun Kulüpler Birliği başkanımız bir tek Beşiktaş'ı zor durumda bırakmakla kalmadı, diğer 17 kulübü de parasız bırakarak müthiş bir başarıya daha imza attı!

Başkan kendi açıkladı, mevcut yönetim kurulunda görev dağılımı yok. Bu yönetim ''Salla kafayı yönet Beşiktaş"ı ortamında bile kendi aralarında anlaşamayıp; 3'e 4'e bölünmüş durumda.

Düşük profilli yönetim kurulunda; gruplaşma ve ayrılığın nasıl çıkabildiğini merak ediyorum. Çağrı yapıyorum; yönetimde rahatsız olan arkadaşlarım gönül rahatlığıyla istifa etsin. Kulübe daha fazla zarar vermemeleri için bir büyükleri olarak bir an önce gerekeni yapmalarını diliyorum. Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösterir ama siz lütfen ilk ve son kez doğru bir şey yapın.

Beşiktaş'a hizmet etmek istiyorsanız; istifa edin.