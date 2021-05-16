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Serkan Korkmaz

Serkan Korkmaz

16 Mayıs 2021 | Pazar

Alkışlar

şampiyon olabilirdi. sezonun ilk yarısında sakat olmasaydı... Orta sahada o hiç dolmayan boşluk için Etebo yerine daha işe yarar bir oyuncu (misal; ) alınsaydı... Sezon öncesi 'ı, devre arasında 'yi zaman ve moral kaybıyla 'ye kaptırmasaydı...

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, çocuklarıyla yılbaşı kutlaması yaparken gözünden yaralanmasaydı... Mısırlı , ayağının tozuyla, istim üstünde golleri sıralarken cezalı duruma düşmeseydi... Tam o haftada, , uzun sakatlığı iyileşerek takıma dönmese ve Mohamed'in cezası bitiminde Terim, 4-4-2 oynatma zorunluluğu hissetmeseydi... teknik heyeti ve yönetimi her fırsatta birbirlerine laf sokmasaydı... , yönetimi hedef alan hadsiz açıklaması sonrası gönderilmeseydi... , pek çok maçta cezalı duruma düşüp takımını yalnız bırakmasaydı... EN ÖNEMLİSİ; 'ın hocası olmasaydı, Galatasaray şampiyon olabilirdi. Bu sezon kapsamında yaşanan, hatırıma gelip de yukarıda saydığım etkenlere rağmen, Galatasaray'ın, atanı, tutanı, hocası ve yöneteni, daha iyi, daha doğru işlerini yapmış olsa, şampiyonluk gelirdi. Bakalım, sarı-kırmızılılarda, mevcut yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosundan kaç isim yeni sezonu görecek? Alkışlar, başta Sergen Yalçın olmak üzere tüm Beşiktaşlılara...

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Etiketler :
Fernando Muslera, Fenerbahçe, Mert Hakan, mohamed, İrfan Can Kahveci, Galatasaray, Sergen Yalçın, Belhanda, Fatih Hoca, Omar, Falcao, Galatasaray, Beşiktaş, Josef de Souza, Mısır

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