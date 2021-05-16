Alkışlar
Galatasaray şampiyon olabilirdi. Fernando Muslera sezonun ilk yarısında sakat olmasaydı... Orta sahada o hiç dolmayan boşluk için Etebo yerine daha işe yarar bir oyuncu (misal; Josef De Souza) alınsaydı... Sezon öncesi Mert Hakan'ı, devre arasında İrfan Can Kahveci'yi zaman ve moral kaybıyla Fenerbahçe'ye kaptırmasaydı...
***Omar, çocuklarıyla yılbaşı kutlaması yaparken gözünden yaralanmasaydı... Mısırlı Mohamed, ayağının tozuyla, istim üstünde golleri sıralarken cezalı duruma düşmeseydi... Tam o haftada, Falcao, uzun sakatlığı iyileşerek takıma dönmese ve Mohamed'in cezası bitiminde Terim, 4-4-2 oynatma zorunluluğu hissetmeseydi... Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi her fırsatta birbirlerine laf sokmasaydı... Belhanda, yönetimi hedef alan hadsiz açıklaması sonrası gönderilmeseydi... Fatih Hoca, pek çok maçta cezalı duruma düşüp takımını yalnız bırakmasaydı... EN ÖNEMLİSİ; Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın olmasaydı, Galatasaray şampiyon olabilirdi. Bu sezon kapsamında yaşanan, hatırıma gelip de yukarıda saydığım etkenlere rağmen, Galatasaray'ın, atanı, tutanı, hocası ve yöneteni, daha iyi, daha doğru işlerini yapmış olsa, şampiyonluk gelirdi. Bakalım, sarı-kırmızılılarda, mevcut yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosundan kaç isim yeni sezonu görecek? Alkışlar, başta Sergen Yalçın olmak üzere tüm Beşiktaşlılara...
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