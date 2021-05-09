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Serkan Korkmaz

Serkan Korkmaz

09 Mayıs 2021 | Pazar

İkincilik önemli

'ın on birini herkes biliyordu ama 'ın ne yapacağı merak konusuydu. "Gençlerden ( ve ) anca birini oynatır" diye düşündüğüm , ikisini de yedek soyundurdu.
Oysaki yerine Kerem daha doğru bir tercih olduğu daha maçın başında netleşti.
Yine de sürpriz sayılabilecek - ikilisi dâhil çok da itiraz edilmeyecek, mantıklı bir on bir vardı, sahada Galatasaray adına.
(özellikle ilk yarıda) sarıkırmızıların en iyisiydi.
Gol attığı için söylemiyorum; belki de sezonun en önemli "saha içi liderlik" performansını sergiledi takımı adına.
Toplar ona şişirildi, havadan yerden aldığı topları hep olumlu kullanma çabasındaydı. Attığı golse tek kelimeyle harikaydı.

***
Maçın kontrolü için habire sarı kartına davranan , kırmızı kartlı bir derbinin hazırlığını yaparken önce Beşiktaş ardından Galatasaray lehine birer penaltı verdi. Lafı hiç uzatmayayım iki penaltı da gri.
'nde hakemlerin çoğu ikisini de vermez.
İkincisine, ilkini verdiği için hükmetti.
'nın itmesiyle başlayan pozisyonda 'la karşılıklı mücadele ettikleri anda penaltıya neden hükmetti gerçekten anlamadım.
Maçın ilk bir saatinde rakip kaleye isabetli tek şut çeken Beşiktaş savruk ve gergindi.
Dünkü maçların öncesinde, sonuçlarından bağımsız olarak kanaatim; Beşiktaş'ın ligdeki son iki maçını kayıpsız kapayacağı şeklindeydi. Yani esas merak ettiğim şey kimin ikinci olacağı.
Terim ve talebeleri pek çoğumuza göre "ligin en iyi takımını" yenerek çok önemli bir iş yaptı.
Az da olsa şampiyonluk şansı sürüyor, lig ikinciliği için de fikstür avantajıyla son iki haftaya umutlu giriliyor. Kazanılan bu maç, lig nasıl biterse bitsin, yıllar bo

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Etiketler :
Onyekuru, Babel, Cüneyt Çakır, Atiba, saracchi, İngiltere Premier Ligi, Donk, Galatasaray, Halil, Beşiktaş, Yedlin, Kerem, Terim

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