Ustalık

Galatasaray'da ilk yarıda, Muslera hariç herkes pek çok gol pozisyonu ve şutla Boffin'in koruduğu kaleyi yokladı.

Antalya kalecisi yaptığı sayısız kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

Açıklandığı anda, 11'deki Babel, Feghouli, Taylan ve hatta testi negatif olduğu için kadroya son anda girmesine rağmen Mostafa'nın yokluğu dikkat çekiyordu. Sahada tempo yapan, ısrarlı bir takım vardı.

Etebo, Ömer ve Şener gibi varlığı çok tepki çeken isimler bile kapasitelerini zorlayarak saygıdeğer birer mücadele örneği ortaya koyuyorlardı. ''Rakip eksik ve zayıftı'' diye düşünmek doğru değil. Bu sezon Galatasaray dahil pek çok iddialı kulübümüz kimlere nasıl puan kaybetti hepimiz biliyoruz. 27. dakikada Podolski'nin Şener'in dizine attığı tekme -bana göre- kırmızı kartla değerlendirilmeliydi. Sanırım, Kalkavan ve VAR darbenin şiddetini yeterli bulmadılar. Kerem, fazla alan bulamasa da etkili, sürekli hareket ederek rakip savunmayı yıpratan Halil ise gole çok yakındı.

Gedson, her maç birkaç hata yapma kredisi olacak kadar genç bir oyuncu, onu yine üzerine koyduğu bir performansla izledik, her geçen gün daha iyi oynuyor. Terimin takımı, Terim'in tabiriyle ''içeride ve dışarıda'' sert rüzgarlarla savrulurken, tüm sezonun deplasmanlarındaki rakip kaleyi çektiği şutta rekorla tamamlayıp soyunma odasına gitmişti.Babel, Feghouli ve Mostafa'dan en az biri 46. dakika itibarıyla oyuna girmeliydi ama Fatih Hoca takımına dokunmadı. Kornerler dahil çok etkili sayısız duran top fırsatlarının cömertçe harcanması yine çok dikkat çekti. Yine de; enteresan bir sol ayağı olan Ömer Bayram'ın sarı kırmızılılarda duran topları en iyi kullanan isim olarak ''her halükarda ilk 11'de oynarım'' diye haykırdığını vurgulamalıyım.Maçın bitimine yarım saatten fazla süre varken Podolski'nin takımını on kişi bırakmasıyla maçın ibresi Galatasaray'a doğru iyice abandı.Ve Usta Terim'in beklenen "ustalık" hamlesi geç de olsa geldi; Mostafa ve Arda oyuna girdiler. Akbaba bence de çıkmalıydı ama ikinci tercihin Kılınç olması beni şaşırttı.İki kez rakip kaleyi yoklayan Mostafa üçüncüde şık ve sert bir vuruşla golü buldu. Bu galibiyetle artık umut veren bir cümle var: "Dün akşamki gibi oynar ve tüm maçları kazanırsak şampiyon olabiliriz."