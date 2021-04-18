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Serkan Korkmaz

Serkan Korkmaz

18 Nisan 2021 | Pazar

Kabak gibi

Hoş geldin !
Sakatlıklarla boğuşan, inişler çıkışlar yaşayan, ve Abdülkadir Ömür, Avrupa Şampiyonasında belki ay-yıldızlı takımda yerlerini alacaktır ama dün akşamki çıkışınla 'in de aklını karıştırdığına eminim. Çok uzun süredir hak etmiştin Kerem 'ın ilk 11'ini ve artık işte oradasın. Avrupa Şampiyonasını yakalar mısın bilmem ama Katar'da kesin olacaksın. Tıpkı "Kabak" gibi sen de ''yoklukta'' buldun formayı, umarım onun gibi de bırakamayacak ve büyük liglere kanatlanacaksın.
, şimdi formasıyla Türk gençlerinin önünü aydınlatıyor. yerine olabilse farklı kazanan bir Galatasaray izlerdik elbet.
Yine de Ümit Milli golcünün, bir takımın dördüncü sıradaki golcüsüne göre (Mohamed, , ) gayet iyi oynadığını kabul etmek lazım. Sakatlanarak yerini 'a bırakmasa belki o da bir gole imza atacaktı, yazık oldu.
'ye gelince…

***

Son haftaların formda ekibi sadece Diabate'nin muazzam golünde, saman alevi gibi parladı. Maçın genelinde Galatasaray kurgusuna yenik düşen Karaman'ın talebeleri ilk kornerlerini 33. dakikada kullandığında Galatasaray altı tane kullanmıştı. Terim'in takımı, dün akşam, kornerler dahil o kadar çok tehlikeli olabilecek duran top şansı yakaladı ve o kadar cömertçe harcadı ki, antrenmanlarda bu konuya eğilmek çok doğru bir strateji olacaktır kanaatindeyim.
Herkes gibi ben de geriye düştüğü sekiz maçı çeviremeyen Galatasaray'ın Göztepe golüyle sezonun kalanında seçim konuşacağını sanmıştım. Ama öyle olmadı. Genç ve Türk oyuncularıyla ''daha sezon bitmedi. Hatta; yeni başlıyor'' dedi adeta. Babel ve dönünce, Mohamed iyileşince hele hele daha iyi oynayınca, Galatasaray'ın, kendisi açısından kötü giden bu sezonu çevirmeye de aday olacağını izleyebiliriz.

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Etiketler :
mohamed, Galatasaray, Donk, Liverpool, Feghouli, Oğulcan, Falcao, Babel, Halil Dervişoğlu, Ozan Kabak, Şenol Güneş, Abdulkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Göztepe, Cengiz Ünder

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