Kabak gibi

Hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!

Sakatlıklarla boğuşan, inişler çıkışlar yaşayan, Cengiz Ünder ve Abdülkadir Ömür, Avrupa Şampiyonasında belki ay-yıldızlı takımda yerlerini alacaktır ama dün akşamki çıkışınla Şenol Güneş'in de aklını karıştırdığına eminim. Çok uzun süredir hak etmiştin Kerem Galatasaray'ın ilk 11'ini ve artık işte oradasın. Avrupa Şampiyonasını yakalar mısın bilmem ama Katar'da kesin olacaksın. Tıpkı "Kabak" gibi sen de ''yoklukta'' buldun formayı, umarım onun gibi de bırakamayacak ve büyük liglere kanatlanacaksın.

Ozan Kabak, şimdi Liverpool formasıyla Türk gençlerinin önünü aydınlatıyor. Halil Dervişoğlu yerine Mohamed olabilse farklı kazanan bir Galatasaray izlerdik elbet.

Yine de Ümit Milli golcünün, bir takımın dördüncü sıradaki golcüsüne göre (Mohamed, Falcao, Babel) gayet iyi oynadığını kabul etmek lazım. Sakatlanarak yerini Oğulcan'a bırakmasa belki o da bir gole imza atacaktı, yazık oldu.

Göztepe'ye gelince…

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Son haftaların formda ekibi sadece Diabate'nin muazzam golünde, saman alevi gibi parladı. Maçın genelinde Galatasaray kurgusuna yenik düşen Karaman'ın talebeleri ilk kornerlerini 33. dakikada kullandığında Galatasaray altı tane kullanmıştı. Terim'in takımı, dün akşam, kornerler dahil o kadar çok tehlikeli olabilecek duran top şansı yakaladı ve o kadar cömertçe harcadı ki, antrenmanlarda bu konuya eğilmek çok doğru bir strateji olacaktır kanaatindeyim.

Herkes gibi ben de geriye düştüğü sekiz maçı çeviremeyen Galatasaray'ın Göztepe golüyle sezonun kalanında seçim konuşacağını sanmıştım. Ama öyle olmadı. Genç ve Türk oyuncularıyla ''daha sezon bitmedi. Hatta; yeni başlıyor'' dedi adeta. Babel ve Donk dönünce, Mohamed iyileşince hele hele Feghouli daha iyi oynayınca, Galatasaray'ın, kendisi açısından kötü giden bu sezonu çevirmeye de aday olacağını izleyebiliriz.