Gerçekler!

Galatasaray'ın sahaya sürdüğü 11'de Feghouli'nin olmayışı hayli dikkat çekti.

Keza; aynı anda hem Emre Akbaba hem de Oğulcan, Cezayirli'ye tercih edilmişti. Her ne kadar Donk eldeki en iyi stoper olsa da, Taylan'ın yokluğunda orta sahada düşünülebilirdi.

Hiçbir şekilde iyi futbol vadetmeyen ve Galatasaray'ı Biglia'sız Karagümrük karşısında favori olarak konumlanamayan bu kadroya rağmen Terim'in takımı maça iyi başladı. Ta ki; dokuzuncu dakikada VAR'la iptal edilen Mostafa Mohamed'in golüne kadar.

O dakika ile bir sonraki Mostafa pozisyonunun gerçekleştiği 33. dakika arası konuk ekip çok elverişli pozisyonları harcadı. Yedlin'in 20. dakikada sakatlandığı pozisyonda, Lens kırmızı kart görür müydü, görmez miydi elbette ki tartışılacak.

İlk 45 dakikada Lens'in yerine başka biri olsaydı Karagümrük soyunma odasına tabelada önde girerdi.

Oyunda olması, karşısında önce Yedlin sonra Şener ile oynayan sarı kırmızılılar için ilk yarı itibarıyla ciddi avantajdı. Gedson, fena değildi ama Etebo ile Akbaba döküldü. İkinci yarı başında oyuncu değişikliği olmamasıysa çok garipti. Nitekim oyunun doğal akışıyla beklenen Karagümrük golü, Muslera çok da zor olmayan bir şutta önüne topu sektirince, Ndao'dan geldi.

Aylardır Galatasaray kadrosundaki en kıymetli birkaç oyuncudan biri olduğunu söylediğim Babel çarçabuk bulduğu beraberlik golünde, ceza sahasında klas ve çok soğukkanlıydı.

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Yedlin'in sakatlandığı pozisyonda devreye girmeyen VAR, Donk'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda devreye girdi ve hakem Palabıyık gözünün önünde cereyan eden enstantaneyle ilgili görüşünü değiştirdi. Palabıyık, iki pozisyon uyarınca haklı mıydı, haksız mıydı, kişiden kişiye göre değişir ama VAR Suat Arslanboğa'nın aynı maçta farklı standartta davranarak kafa karıştırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

86. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli sayesinde kazanılan mucizevi penaltıyla Karagümrük'ün gördüğü kırmızı, VAR ile iptal edildi.

Bu tip pozisyonlarda "temas varsa, protokole göre VAR karışamaz" iddiasına ne oldu, bilemiyorum.

Belki de "VAR protokolü" yorumu bin 732. kez revize edildi. Sonuçta;

Galatasaray, kendi hatalarını görmezden gelecek kadar bahane ve iki puan kaybıyla maçı noktalamış oldu. Hatta belki de sezonu.

Bakalım; lig ikincisi kim olacak?