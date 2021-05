Sırat köprüsü

Lig ufak ufak şekillenince gözler de ufak ufak transfere kayıyor. Dün akşamki maçın ardından ilk önemli transferi A Milli Futbol Takımımızın yaptığını söyleyebiliriz. Halil Dervişoğlu, kısa sürede sergilediği özellikleriyle önemli bir golcü olacağının sinyallerini verdi. Şenol Güneş gibi deneyimli bir hocanın kayıtsız kalacağını sanmıyorum. Galatasaray'da kimlere, ne umutlar bağlandı, şimdi kimlerle sezon tamamlanıyor bi' dikkat çekmek istedim.

''İtilmiş ile Kakılmış''tan başlayalım; Donk ve Babel… Her fırsatta sosyal medya linci yiyen, Fatih Hoca tarafından en kolay yedek bırakılan isimlerdi ama dün akşam ilk 11'deydiler. Hayaller;

''Arda, Belhanda ve Feghouli'' üçlüsüydü… Gerçeklerse; Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Kerem… H H H

Yedek kulübesinde ''efso'' Falcao ile ''geleceğin büyük yıldızı'' Mostafa Mohamed otururken santrfor oynayansa Halil Dervişoğlu oldu.

İyi ki de öyle oldu. Ömer Bayram ve Şener'in sol ve sağ bek oluşlarının hikayesi de az-buz ''dram'' değil doğrusu.

Her neyse; ''neye niyet, neye kısmet'', ''evdeki hesap çarşıya uymaz'' falan diyerek yazının daha da aromasını arttırabilecekken burada kesip sadede geleyim...

Acaba dün akşamki 21 kişilik kadrodan kaçı yeni sezonda, yeni Galatasaray'da olacak… Daha da ileri gidelim; seçim rüzgarlarının sert estiği kulüpte yönetimin (başkan dahil) değişmeyeceğini düşünen tek bir üye yok neredeyse. Sayın Cengiz aday olsa bile pek de kazanabilecek gibi durmuyor. Şu an adaylığını dahi açıklamamış bir isim başkan olarak seçilirse zerre şaşırmam. Peki ya; teknik heyet… H H H

Yani; Fatih Terim… Devam edecek mi? Gördüğüm kadarıyla mevcut başkan adayları, taraftar tepkisinden tırstıkları için ''devam edecekmiş gibi'' sinyaller veriyor.

İnanın ki; hiçbiri samimi değil.

Özetle; baştan aşağı yepyeni bir Galatasaray olabilir önümüzdeki sezonda. İşin tuhafı; bu yeni Galatasaray'ın bugünkünden daha iyi olacağını hiç iddia edemeyeceğim. Tüm branşlar, finansal durum gibi uçurumun eşiğinde… Elde sadece futbol var, o da krizde… Galatasaray Genel Kurulu ''ortak akıl'' etrafında toplanıp kulübü sırat köprüsünden geçirmek dışında bir çıkış BENCE yok. Keza; durum daha da vahim bir noktaya gidebilir.