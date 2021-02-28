Terim’in defterleri

Zorlu maçları geride bırakan Galatasaray, fikstürde yokuş aşağı görünen etaba oyun olarak kötü ama netice itibariyle iyi başladı. Sarı kırmızılılar cuma akşamı Denizli'yle Dolmabahçe'de oynayan Beşiktaş gibi maça hayli sönük başladı. Erzurumspor ilk yarım saatte hayli derli toplu ve şuurlu bir oyunla elverişli pozisyonlar da buldu.

Bu bölümde Etobo, Yedlin ve Emre Kılınç'la ayakta kalan Galatasaray, 35. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza sahasına çıkıp rakip kaleyi yokladığı pozisyonla rakip kaleye ''merhaba'' dedi ve aynı ismin üç dakika sonra attığı golle öne geçti.Mısırlı golcü her geçen gün Türkiye'deki hayran sayısını arttırıyor.

Arda'nın ofsayt pozisyonundayken yaptığı ani fren sonrası topla buluşup kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken neredeyse rakip kalenin üst direğini kırıyordu.

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Bence bundan sonraki Galatasaraylılar Mustafa Muhammed'in formasının içine bir nazar boncuğu iliştirsin. Birkaç kaynaktan bir süredir ''Taylan yorgun; hafif sakatlığı ve ağrıları var'' şeklinde açıklamalar geliyor. Tüm antrenmanlara katılan, tüm maçlarda kadroda yer alan bir oyuncunun sakat olmadığını düşünüyorum.Hatta; eminim. Sebebini bilmiyorum ama Taylan'ın yedek soyunması tahminimce bir "Terimsilin" tedavisi olabilir. İki farklı deftere sahip olan Fatih Hoca arada yapar öyle. Pek çok kişi benim gibi dikkat etmiştir; nasıl ki Babel ve Donk ilk fırsatta hocadan kesik yiyorsa, Luyindama ve Belhanda isimleri de hoca tarafından ilk fırsatta onbire yazılır.

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Bakalım Taylan ismi hocanın hangi defterinde yer alıyor. Terim'in dün akşam sahaya sürdüğü takımda Taylan, Donk ve Belhanda'nın yine olmaması hayli dikkat çekiciydi.Çarşamba günü Ankara'da, her birinin farklı sebeplerle yedek kaldığını sandığım bu üçlüden en az ikisini (Belhanda ve Taylan) sahada göreceğimizi sanıyorum. Ankaragücü maçının onbirini de en az dün akşam oynanan maçınki kadar merak ediyorum. Hatta belki daha da fazla.Erzurum maçı, Terim için pek de ''güle oynaya'' geçmedi, Başkent'teki maç daha da zor geçecek gibi görünüyor; şimdiden söyleyeyim.