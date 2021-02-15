Asimetrik zemin

Doğrusu bu denli büyük bir rotasyon beklenmiyordu. Yedlin, Taylan, Onyekuru, Belhanda ve Donk yedek kulübesinde başladılar dün akşamki maça. İlk yarı bittiğinde, Galatasaray kalesinde isabetli şut yoktu. Geleceği son derece parlak, genç oyuncu Kerem'in, Mostafa Mohamed'in etkili kafa şutunda kaleciden dönen topu tamamlamasıyla skor 1-0'dı. Daha da enteresanı, Galatasaray sezonun rakip kaleye en çok isabetli şut çektiği 45 dakikasını geride bırakmıştı. Galatasaray'ın maçın ilk yarısında kalesinin önündeki ağır, çamurlu zemin bu tabloda başroldeydi. Kaleler değişince Kasımpaşa hayli rahatladı. Keza; ilk yarı ekstra bir orta saha oyuncusu direnci yaratan ağır zemin artık Kasımpaşa'nın yanındaydı. İkinci yarının başında gelen Kasımpaşa golü sarı kırmızılıları hayli tesir etmesi çok normaldi. Muslera'nın hatalı çıkışı maçı beraberliğe getirmiş, gözler Terim'e çevrilmişti. Beklenen değişikler gecikmeli olarak 70'inci dakikada geldi (Donk, Onyekuru ve Akbaba girip Babel, Gedson ve Kılıç çıktı). Yedlin grip Kerem çıkmış ve dakika 80'i gösterdiğinde Galatasaray'ın rakip kaleye etkili tek bir aksiyonu bile gerçekleşmemişti. Terim'in son kozu, Linnes'in yerine giren Belhanda'ydı. Günü kurtaran isimler yine yeni transferler, penaltıyı yaptıran Onyekuru ve penaltı atışını gole çeviren Mostafa oldu. Sormadan geçemeyeceğim; eğer bu iki isim alınmasaydı, Galatasaray şu an puan cetvelinin neresinde olurdu? Abartılı rotasyon, ağır zemin, soğuk vs derken sarı kırmızılar neredeyse iki puan daha kaybediyordu.