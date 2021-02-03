Survivor!

Galatasaray ilk 11'inde Etobo'nun varlığı kadar şaşırtıcı olmasa da Onyekuru, Fenerbahçe maçı öncesi kulübede başlayabilir diye düşünülüyordu. Yedek soyunan Belhanda ise muhtemelen sarı kart sınırında olması nedeniyle kulübedeydi.

Başakşehir'in kazandığı penaltı tuhaftı. Galatasaray penceresinden bakıldığında, kızılacaksa, VAR'a veya hakeme değil Marcao'ya kızmak daha doğru zannımca.

Epureanu'nun kafasına çekiçle vurulmuşçasına kendini yerlere atmasınıysa hiç etik bulmadım.

Orta sahadaki zaaftan dolayı Galatasaray'ın ortası, savunmadaki Hollandalı ile santrfor oynayan Hollandalı'nın katkısıyla ayakta duruyordu.

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Nitekim ilk devre sonunda ileri çıkan Donk sezonun en güzel asistlerinden birine imza atarak Onyekuru'yu golle buluşturdu ve skor 1-0'a geldi.

İkinci Arda ve Etobo çıkıp, Muhammed ve Belhanda girince daha derli toplu bir takıma dönüştü Galatasaray. "Derli toplu" dedim ama maçın geri kalanındaki "Babel - Linnes" ikilisinden oluşan sağ kandın absürtlüğünü vurgulamadan geçemeyeceğim. Belki bir Atiba değil ama kulübünde "kadro dışı" dahi bırakılmış Donk, bir gol, bir asistle maçın adamıydı. Adam tam bir SURVIVOR!

Şimdi ülkeyi çok tuhaf bir derbi bekliyor. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iki hocanın, bırakın taktiği, hangi futbolcularla oynayacağı bile meçhul.