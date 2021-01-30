Satranç!
Galatasaray'ın kalesinde diğer iki kalecisinden biri olsa ilk yarı 1-0 Gaziantep'in lehine bitmişti. Babel'in ofsaytları ve Gaziantep kontrataklarıyla geçen ilk yarının ardından Terim'in ikinci yarı başında bir hamle yapması kaçınılmaz görünüyordu.
Kerem ve Onyekuru'nun, Belhanda ve Akbaba'nın yerine oyuna girmeleri hemen meyve verdi. Önce Kerem, girer girmez çerçeveyi gördü, ikinci golde de muazzam bir pas verdi.
Gaziantep'in ilk yarıda tutan ofsayt tuzağı ve Babel'in pası, Onyekuru'yu Galatasaray'a 3. gelişinin ilk maçında golle buluşturdu. İkinci goldeki dokunuşu da ilk goldeki kadar klastı. Monaco bu adamı nasıl oynatmaz; insanın aklı almıyor.
***Galatasaray açısından (sonuçları itibarıyla) orta saha transferinden bile önemli bir maçtı. Kaybedilmesi halinde zirveyle fark iyice açılabilir ve yapılan transferler dahi anlamını yitirebilirdi. Halil, Onyekuru, Mustafa Muhammed ve Yedlin Galatasaray'da "iş yapacak" oyuncular. Öncelikli sorun olan "orta sahadaki sayısal ve yapısal sıkıntı" henüz çözülebilmiş değil.
İrfan Can'ın transfer edilememesi, sarı kırmızılar tarafından, (Muriç ve Mert Hakan'daki gibi) "bir futbolcunun daha Galatasaray'a gitmesinin engellenmesi" olarak yorumlanıyor.
Serbest piyasa koşullarında, bu tip stratejileri de hesaba katmak zorundasınız. Misal; tam maç saatine denk gelen Koç- Gümüşdağ görüşmesi, bir transfer pazarlığından çok bir "satranç hamlesi" gibi geldi bana. Bir süredir Akbabalı ilk 11'lerle sahaya çıkan Galatasaray, iyi bir orta saha rotasyonu kurabilirse, rakiplerini mat eder mi bilmem ama birkaç hafta sonra "ŞAH!" çekecek noktaya gelebilir. Keza artık atan ve tutandan yana çok da fazla sıkıntı yaşamayacak gibi duruyor.
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