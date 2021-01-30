Satranç!

Galatasaray'ın kalesinde diğer iki kalecisinden biri olsa ilk yarı 1-0 Gaziantep'in lehine bitmişti. Babel'in ofsaytları ve Gaziantep kontrataklarıyla geçen ilk yarının ardından Terim'in ikinci yarı başında bir hamle yapması kaçınılmaz görünüyordu.

Kerem ve Onyekuru'nun, Belhanda ve Akbaba'nın yerine oyuna girmeleri hemen meyve verdi. Önce Kerem, girer girmez çerçeveyi gördü, ikinci golde de muazzam bir pas verdi.

Gaziantep'in ilk yarıda tutan ofsayt tuzağı ve Babel'in pası, Onyekuru'yu Galatasaray'a 3. gelişinin ilk maçında golle buluşturdu. İkinci goldeki dokunuşu da ilk goldeki kadar klastı. Monaco bu adamı nasıl oynatmaz; insanın aklı almıyor.

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