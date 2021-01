Orta saha

Karşılaşmaya istekli başlayan Beşiktaş, özellikle Ghezzal'ın kanadından, (duran toplar da dahil) ortalarla gol aradı. Her ne kadar Galatasaray'ın ideal stoper ikilisi olarak Donk ile Marcao'yu görsem de, Luyindama, standart üstü hava hakimiyetiyle rakibinin forvetine geçit vermedi. Galatasaray, 20. dakikada Diagne'nin şutuna kadar rakip kale civarında hiç yoktu. Terim'in takımı, 22'de Rosier'in sarı kart gördüğü faulde "avantaj kuralı" uygulanmayınca belki de bir golden oldu. Bu pozisyonda "dünyanın iki numaralı hakemi" (sezinlemesi zor da olsa) düdük çalmadan önce biraz beklemeliydi. Hakem Çakır, "sertliğe müsamaha" göstermeyi seçmişti ancak Aboubakar'ın ceza sahasına girerken Luyindama tarafından düşürülmesine "devam" derken olduğu gibi ikili mücadelelerde tarafları kızdıran pek çok hataya imza attı. Çakır ve ekibi sahanın en kötüleriydi.

İlk yarının en net pozisyonunu Marcao'nun kritik hatasından faydalanamayan Larin harcadı. Tam vuruş anında kaleci Okan'ın imdadına saha zeminindeki küçük bir tümsek yetişmişti. Maçın kırmızı kartsız bitmeyeceği çok belliydi. Beklenen kart dakika 58'de ayak tabanını Montero'nun kafasından kaçırmayan Diagne'ye geldi. Maçın en iyi ismi Josef'in 79'daki golüne kadar her iki takımın kaleyi bulan sadece birer şutu vardı. Ne ilginç değil mi; Josef, şu sıralarda çölde su arar gibi orta sahaya ihtiyaç duyan Galatasaray'a da önerilmişti. Bence Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti bir düşünsün; Josef'in forma giydiği bir Galatasaray derbide ne yapardı ve puan cetvelinde nasıl bir yerde olurdu? Galatasaray, orta sahaya kaliteli bir oyuncu alamazsa şampiyonluktan her geçen gün daha da uzaklaşacaktır. Gerçi ortada doğru dürüst atan da tutan da yok ama...