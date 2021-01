Kısmet...

Adem, Emre Akbaba, Babel ve Belhanda'dan biriyle yer değiştirse maçın ibresi hayli Galatasaray'a doğru kayardı. Galatasaray'ın en iyisi Linnes'ti ve bu benim için hayli şaşırtıcıydı. Elindeki kadrodan hoşnut olmadığını her fırsatta hissettiren Terim'in dün akşam ideale yakın bir 11'le çıkması kupayı hor gören herkese hayli önemli bir mesajdı. Fatih Hoca öyle ya da böyle önündeki her kulvarda en iddialı şekilde sona kadar gitmeyi şiar edindiğini yine ispatlamış oldu ama takımı bu isteğe karşılık verecek performanstan uzaktı. Golsüz geçilen ilk yarıda (her şeye rağmen) bir seyir keyfi vardı ve izleyenlere leziz bir ikinci yarı vadediyordu. Fakat öyle olmadı. Galatasaray'da Linnes koşularına cevap alamıyor, Belhanda'ysa Malatya'da adeta aktif dinlenmedeydi.



Siz siz olun "ceza yayında topla buluşan Diagne" diye bir ifade duyarsanız asla heyecanlanmayın. Keza Senegalli o noktada topla buluşunca (her seferinde) kendi etrafında dönerek bir şey deniyor ve genelde top rakipte kalıyor. Dakikalar ilerledikçe Malatya'nın temposu rakibine oranla çok daha belirgin şekilde düştü ve kalesine yaslandı ve uzatmaya gidildi. Etebo ve kaleci Fatih Öztürk'ün, pek çok kişiye göre kendilerinden daha G.Saraylı olan Umut Bulut'a hediye ettikleri gol tam evlere şenlikti. Hamzaoğlu'nun takımı pozisyon üretemeyen rakiplerine son duran topta da geçit vermese maç penaltılara kalmayacaktı. Penaltılarla rakibini eleyerek kupada yoluna güç bela devam eden Galatasaray'ı şimdi mutlak favorisinin Beşiktaş olduğu zorlu bir derbi bekliyor. Beraberlik Terim adına çok iyi sonuç olacaktır.