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Fatih Terim'in maç önü demeci çok şaşırtıcıydı. Hocayı çok uzun süredir çok yakın takip ederim ama ilk kez ağzından "Maç inşallah lehimize biter" diye bir temenni cümlesi duyuyorum. Aslında bu cümleyi tek başına gördüğünüzde "Ne var yahu bunda" demiş olabilirsiniz. Bu temenninin öncesinde "şapkadan tavşan çıkarma" ifadesiyle öyle bir yoksunluk vurgusu yaptı ki hoca, doğrusu çok şaşırdım. İfadelerinin genelinden çıkardığım sonuç; "Terim - TFF" ve/veya "Terim - Galatasaray Yönetimi" fay hatlarında büyük bir gerilim var. Sanırım "büyük bir cisim yaklaşıyor". Terim, dünkü maça hayli ilginç bir takımla başladı. Emre Akbaba (derli topluydu), Şener (Linnes'ten daha kötü oynaması zaten mümkün değildi) ve Emre Taşdemir (çok beğendiğimi bir kez daha vurgulayayım) sahadaydılar. Savunmanın ortasındaysa Donk ve Marcao (bence "ideal" ikili) vardı. Luyindama ve Babel'in kulübede olmasına şaşıranlar hiç de az sayıda değildi. Gelelim "maçın yıldızı" olan kişiye... Galatasaray camiası, "Belhanda" isimli bir futbolcu ile ağır bir sınav veriyor adeta. Günlerdir süren, "sözleşmesi uzasın mı, uzamasın mı" diye devam eden bir tartışmanın tam ortasında, bir anda sergilediği performansa bakın hele. Allah, yönetime sabır versin; sezon sonu bitecek olan sözleşmeyi uzatsalar bir türlü, uzatmasalar başka türlü... Dürüstçe ifade edeyim; ben olsam uzatmazdım. Bu kanaatimi en olmadık anda söylediğimin farkındayım. İlk golüne kadar sahada adeta yoktu. Fakat o goller nedir öyle arkadaş; her biri, diğerinden daha özeldi ve seyirlik açıdan çok güzellerdi... Bir maçla, sezonlardır süren kanaatimi değiştirmem çok zor ama herkesin kafasını çok karıştırdı. G.Saray , son yedi maçta sadece bir kez yenilmiş, son maçında Hatay'ı üç golle yenmiş bir G.Birliği'ne tarihi fark attı. Bakalım (an itibarıyla) sezonun en derli toplu takımı karşısında derbide neler yapacak? Dolmabahçe'deki maç, sonunda kupa kaldırılacak bir maç kadar heyecan verici.