Atanmış Falcao

Göztepe maçındaki en çok akılda kalan enstantaneler ikinci goldeki Donk'un ve üçüncü goldeki Taylan'ın asistleriydi.

Maçın ilk yarısında forvet hattı aynı koşuları art arda gösterdi ama o günkü pas cesareti dün akşam kimsede yoktu.

Sarı kırmızlılar ilk 25 dakika içinde gole en çok (Feghouli'nin 25 metreden çektiği şutu saymazsak), 18. dakikada Donk rakip caza sahasına doğru yöneldiğinde yaklaştı(!).

Trabzonspor savunması o pozisyonda topu taç çizgisi dışına gönderince Hollandalı görev alanına döndü.

Galatasaray kalecisi Okan, 25. dakikada Vitor Hugo'nun duran toptan gelen ortaya vurduğu kafayı muhteşem kurtardı.

Bu kurtarışı özellikle vurguladım çünkü sezonun en güzel ve en önemli kurtarışlarından biriydi. 29. dakikada Feghouli sakatlanınca sarı kırmızılılar bir süre bocaladı.

Devrenin sonunda Emre Kılınç ve Oğulcan'ın zorladığı pozisyonda kaptan Arda ilk yarının tek golünü attı.

Dün akşamın en akılda kalan aktörü kuşkusuz Oğulcan'dı.

Feghouli sakatlanınca oyuna giren Ömer ilk yarı boyunca atılamayan o pası gönderdi ve savunma arkasına sarkan Oğulcan skoru 0-2'ye getirdi. 24 yaşındaki futbolcu, gol vuruşunda Falcao'yu HİÇ aratmadı.

Bu golün öncesinde, devre arasında "Oğulcan, Falcao'nun 29 maçlık ortalama performansından iyi" dediğim için sosyal medyada bir kısım Galatasaraylıdan linç yendiğimi vurgulamak isterim.

Her ne koşulda olursa olsun, her takım için, sezonun en zor maçlarından biri Trabzon deplasmanıdır.

Kazandığı üç puanla yelkenlerini rüzgarla dolduran sarı kırmızıların, sakat Feghouli ve cezalı Taylan'ın yokluklarında, İstanbul'daki Antalya maçında "rahat" kazanacaklarını söylemekse pek kolay görünmüyor.