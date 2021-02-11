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Serkan Korkmaz

Serkan Korkmaz

11 Şubat 2021 | Perşembe

Rehavet

Alanyaspor, birkaç yıl önceki 'i andırıyor. Lafı uzatmayalım ve dürüst olalım; içimizde, Alanyaspor'un, ve 'dan daha kötü bir takım olduğunu düşünen var mı?
, derbide kazanan takımını bozmayıp, cezalı Arda'nın yerine , Saracchi'nin yerine 'i sahaya sürdü.
, bu onbirle oyuncularına da, rakibine de, izleyenler de maçı ne kadar ciddiye aldığını gösteriyordu adeta. Fakat bir maçı kazanmak için eldeki en iddialı kadroyu sahaya sürmek yetmiyor. Sahaya onbirde çıkan Galatasaraylı oyuncular, kendilerinden daha iyi bir takımla, tek maç eleminasyon sistemine göre oynadıklarının idrakinde değildi. Taylan (doğal olarak) hayli yorgundu. İlk yarıda kaptırdığı toplarla tanınmaz haldeydi ve ikinci yarıda kenara alındı. Son yarım saatte oyuna giren ve bir de gol atan , ilk maçı için gayet iyiydi.
, kendisine yardımcı olan bir sağ açık ve bir defansif orta saha olmadığı için savunmada aksasa da hücumda dinamik ve istekliydi.
Derbinin kahramanı ancak 0-3'ten sonra ortaya çıktı ve yine golünü attı. Skor 0-3'e geldikten sonra, geriye yaslanan Alanya kalesinde Marafona hem becerikli hem de şanslıydı ve performansıyla "yaşayan efsane" Muslera'yı gölgede bıraktı. İyi bir takım karşısında, , , Babel, gibi isimlerle birlikte oynayan (ve zaten bitap düşmüş olan) Taylan'ı yalnız bırakırsanız olacağı budur. Taraftarın hasretle beklediği Feghouli ve yeni transfer Yedlin sağ kanatta uyum sağlamaz, Gedson beklenen katkıyı veremezse, Galatasaray sezon sonunda, 'ın ve yükselişteki 'un puan cetvelinde üzerinde olmayı hayal bile edemez. Keza bence, tıpkı Fenerbahçe camiasında olduğu gibi, Galatasaray camiasında da "en ezeli rakibinin üzerinde ligi bitirerek günü kurtarma devri" çoktan bitti. Hakemin beş dakika uzatma verip, 90+4'te gol olduktan sonra süreye sadece 12 saniye eklemesini çok yadırgadım

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Etiketler :
Fenerbahçe, Fatih Terim, Babel, Emre Taşdemir, Yedlin, Fatih Hoca, Mustafa Muhammed, Belhanda, Emre Kılınç, Onyekuru, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Gedson, Başakşehir

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