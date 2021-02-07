Fotofiniş

Maçın ilk yarısında top Galatasaray'da, pozisyon üstünlüğüyse Fenerbahçe'deydi.

Sarı kırmızılıların bekleri ile Fenerbahçe'nin bekleri yer değiştirmiş olsa konuk takım en az bir gol farkla soyunma odasına girerdi.

Fenerbahçe yakaladığı ciddi pozisyonları (tabiri caizse) harcadı.

Uruguaylı file bekçisi Muslera, maçın başında çok büyük bir zamanlama hatası yapsa da iki muazzam kurtarışla Sosa ve Samatta'ya geçit vermedi.

Serdar Aziz'in hava topu mücadelesinde Donk'un kafasına yaptığı müdahale penaltı olarak değerlendirilebilirdi.

O pozisyonda Palabıyık "izleme uyarısı" yaptı mı, yapmadı mı, anlamadık. Her fırsatta düdüğüne davranan Cüneyt Çakır ise, taç atışlarının doğru yerden kullanılmasına dair bile özen göstererek temponun yükselmesine hiç izin vermedi.

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Fenerbahçe'nin Gustavo'yu aradığı kadar olmasa da Galatasaray'da da Feghouli'nin eksikliği hissedildi.Sarı-kırmızılılar kaleyi bulan ilk şutunu, 52'inci dakikada altı pastan, topu kaleci Altay'a nişanlayan yeni transferi Onyekuru'yla buldu.Ve ardından Mostafa Mohamed'in şık plasesiyle gelen golle maç bambaşka bir havaya büründü. Mısırlı oyucu her enstantanesinde doğru yerde durdu, doğru olanı yapmaya uğraştı. Çok kısa sürede fark yaratan Mostafa, altyapısını Ajax'ta almış bir golcü gibiydi doğrusu.Galatasaray'ın galibiyetiyle "hayli uzun maraton"da zirve yarışı iyice kızıştı.Sanırım bu sezon fotofinişle bitecek.