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Serkan Korkmaz

Serkan Korkmaz

26 Şubat 2021 | Cuma

Belirsizlik

, fikstürde zor virajı kayıpsız dönmeyi başardı.
'da sıradaki engel herkesçe kolay geçileceği düşünülen Erzurum maçı… İçerideki ve maçları herkese gösterdi ki hiç ummadığınız bir anda puan kaybına uğrayabilir ve bir çuval inciri berbat edebilirsiniz.
Elbette ki Galatasaray'ın bu maçı zorlanmadan kazanacağını düşünenlerden biriyim. Emin olduğum biri var ki Fatih Terim elindeki en iyi olduğunu düşündüğü ideal 11'iyle sahaya çıkacak.
Sakatlıktan yeni dönen 'yi bir kenara bırakırsak, Fatih hocanın sahaya süreceği 11 sezonun geri kalanı için de belirleyici olacak.
Yoğun maç temposunda zaman zaman zorunlu zaman zaman da aşırı rotasyona giden Terim'in, an itibarıyla kafasındaki ideal 11'i öğrenmiş olacağız. Benim en çok merak ettiğim isim açık ara .
Taylan dinlendirildi mi, yoksa yedek mi düştü? Bu maçta net şekilde anlayacağız. ile ilgili iki tespitim var (yüzde 100 doğrudur haklıyım demiyorum).
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Birincisi, ile birlikte ligin en uyumlu stoper ikilisini oluşturduğu düşünülen 'u hemen hemen ilk fırsatta yedek kulübesine çekebiliyor. İkincisi, zaman zaman başta taraftara illallah dedirten da yedek kulübesine düştükten sonra ilk fırsatta 11'e konuyor. An itibarıyla Terim'in planlarında hangi futbolcunun nasıl yer aldığını fikir yürüterek bulabilsem de bir kişi hakkındaki kanaatinden bir türlü emin olamıyorum, o isim de demin belirttiğim gibi Taylan.
ileride, kalede oynayacak hepimiz biliyoruz. Sol ile sağ bek detay, Feghouli henüz hazır olmayabilir, 'da düşüş gözlemleniyor, da takımın lideri… Özetle Terim'in Erzurum karşısında sahaya nasıl bir orta sahayla çıkacağı hakkında ne Galatasaray muhabirlerinin ne taraftarın ne de futbol kamuoyunun bir fikri yok. Etebo mu, Taylan mı, yoksa ikisi bir arada mı? Forvet arkasında Belhanda mı, Arda mı, ya da sürpriz bir isim mi? Son haftalarda öne çıkan , yedek mi 11 mi, hepsinin yanıtını yarın öğreneceğiz.

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Etiketler :
Fatih Terim, Belhanda, Marcao, Muslera, Onyekuru, Emre Kılınç, Galatasaray, kayseri, Mostafa, Feghouli, Arda, Antalya, Taylan, Fatih Hoca, Donk

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