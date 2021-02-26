Belirsizlik

Fatih Terim, fikstürde zor virajı kayıpsız dönmeyi başardı.

Galatasaray'da sıradaki engel herkesçe kolay geçileceği düşünülen Erzurum maçı… İçerideki Kayseri ve Antalya maçları herkese gösterdi ki hiç ummadığınız bir anda puan kaybına uğrayabilir ve bir çuval inciri berbat edebilirsiniz.

Elbette ki Galatasaray'ın bu maçı zorlanmadan kazanacağını düşünenlerden biriyim. Emin olduğum biri var ki Fatih Terim elindeki en iyi olduğunu düşündüğü ideal 11'iyle sahaya çıkacak.

Sakatlıktan yeni dönen Feghouli'yi bir kenara bırakırsak, Fatih hocanın sahaya süreceği 11 sezonun geri kalanı için de belirleyici olacak.

Yoğun maç temposunda zaman zaman zorunlu zaman zaman da aşırı rotasyona giden Terim'in, an itibarıyla kafasındaki ideal 11'i öğrenmiş olacağız. Benim en çok merak ettiğim isim açık ara Taylan.

Taylan dinlendirildi mi, yoksa yedek mi düştü? Bu maçta net şekilde anlayacağız. Fatih hoca ile ilgili iki tespitim var (yüzde 100 doğrudur haklıyım demiyorum).

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Birincisi, Marcao ile birlikte ligin en uyumlu stoper ikilisini oluşturduğu düşünülen Donk'u hemen hemen ilk fırsatta yedek kulübesine çekebiliyor. İkincisi, zaman zaman başta taraftara illallah dedirten Belhanda da yedek kulübesine düştükten sonra ilk fırsatta 11'e konuyor. An itibarıyla Terim'in planlarında hangi futbolcunun nasıl yer aldığını fikir yürüterek bulabilsem de bir kişi hakkındaki kanaatinden bir türlü emin olamıyorum, o isim de demin belirttiğim gibi Taylan.

Mostafa ileride, Muslera kalede oynayacak hepimiz biliyoruz. Sol ile sağ bek detay, Feghouli henüz hazır olmayabilir, Onyekuru'da düşüş gözlemleniyor, Arda da takımın lideri… Özetle Terim'in Erzurum karşısında sahaya nasıl bir orta sahayla çıkacağı hakkında ne Galatasaray muhabirlerinin ne taraftarın ne de futbol kamuoyunun bir fikri yok. Etebo mu, Taylan mı, yoksa ikisi bir arada mı? Forvet arkasında Belhanda mı, Arda mı, ya da sürpriz bir isim mi? Son haftalarda öne çıkan Emre Kılınç, yedek mi 11 mi, hepsinin yanıtını yarın öğreneceğiz.