Önce sağlık

Bir takım neden deplasmanda evindeki gibi oynamaz; küçük ve orta ölçekli takımlar için çok da anlaşılmaz şey değil… Ancak; Galatasaray gibi takımların deplasman performansı, içeriye göre bu denli kötüyse o takımın bu konuya kafa patlatması şarttır. Bu sezon içerideki ve dışarıdaki Galatasaray arasında dağlar kadar fark var. Dün akşam ilk yarıda deplasmanda oynayan Galatasaray vardı sahada adeta.

Takımın tüm fabrika ayarlarıyla yerli yersiz defalarca oynayan Tudor, sadece kendisi, yönetim ve topçuların değil, tribünün de ruh sağlığıyla oynamayı başardı. Maça, Gomis'e en çok ve en iyi top taşıyan Rodrigues'i yedek başlatması inanılır gibi değil. Hedefinde Gomis var sanırım.

Bence, Hırvat çalıştırıcı hiç banttan görmesin, doğrudan Gomis'i kessin de en azından namı yürüsün.

Gomis'in bir süredir asık yüzü ve performans düşüklüğü bence bundan. Hatta; dün akşam gördüğü kırmızı kart bile bu gerekçeye bağlanabilir.



Bu Tudor kalmamalı

Tudor, Gomis cezalı duruma düştüğü için rahat bir nefes almıştır herhalde. Akhisar'ın ilk golünden önce Yasin'e yapılan hareket bana faul gibi göründü.

Miguel Lopes ise doğrudan kırmızı kartla değil, ikinci sarıdan atılsa daha adil olacaktı sanki.

Galatasaray'ın üçüncü golünden önce Denayer topun tamamı oyun alanını terk etmeden pasını verdi. Golü her ne kadar Belhanda atmış olsa da, topun üzerinden atlayan Feghouli'ye yazmak gerektiğini düşünüyorum. Feghouli de 4. golü atarak alkışlandı.

Devre arası transfere ayrılan kaynaktan, Muslera'nın performansını arttıracak kadar iyi bir yedek kaleci alınsa fena olmayacak gibi duruyor.

Keza; Muslera, Carrasso'yu bir tehdit olarak görse bu denli vahim hatalar yapmazdı.

Çoktan söyledik, yazdık ama bu yazıyı da aynı cümleyle bitireyim;

Tudor'un kaldığı her gün, Galatasaray'ın şampiyonluk şansını azaltıyor.

Bu hoca kaldığı sürece "sağlıksız" bir Galatasaray izlemeye devam edeceğiz.