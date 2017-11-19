Tudor'la hayal

İgor Tudor kaşınıyor'' dedi Erman Hoca… Maçın kadroları henüz elimize ulaşmıştı.

Farklı kazanılan Gençlerbirliği maçındaki iki forvetle oynuyordu Galatasaray. Ama bu kez, savunma dörtlüydü. Lige hızlı giren Galatasaray'da Gomis'e top taşıyan isimlerden Rodirgues yine yedekteydi.

Çok samim hislerimle söylüyorum;

Denayer gibi stoperin Galatasaray'da oynaması, hemen yanında sol bek olarak Latovlevici'nin forma giymesi, Latovlevici'nin önünde sol açığa en yakın ismin Tolga Ciğerci olması bence 'eşyanın tabiatına ters' şeyler. Sahi; Galatasaray taraftarı bu Denayer'de ne buluyor, birisi bana anlatabilir mi?

Sarı-kırmızılıların kafası öyle karışık, maceraperest, hatta kumarbaz bir teknik patronu var ki, 'bula bula Denayer'i mi buldun eleştirecek' diye yakınan olursa hak veririm.

''Dünya'nın yan toptan en kolay gol yiyen takımı '' Galatasaray olabilir.



En kolay kafa golü...

''Türkiye'nin en kolay kafa golü yiyen takımı olma'' unvanının yanına yakışırdı doğrusu. Bilen bilir;

4-4-2'yi pek bi' severim, yazılarımı ve sosyal medya paylaşımlarımı takip edenler 4-2-3-1'den hoşlanmadığımı da anlamıştır. Galatasaray'ın, ligin en iyi takımı karşısında, deplasmanda, 4-4-2 oynayabilecek bir kadro yapısı olduğunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Koy Rodrigues'i, diz 4-2-3-1'i şansını dene.

Bu arada 'deplasman' demişken, Galatasaray'ın yabancı ağırlıklı futbol takımının dış sahada iyi oynadığı bir 5-10 dakika hatırlayanınız var mı? Tudor bu konuda ne yaptı, ne yapıyor? Gördüğüm kadarıyla, büyük bir özveriyle taraftarın doldurduğu TT Stadyumu'ndaki takım, rakip sahadaki takıma beş atar. Bunun sebepleri sorgulanıyor mu? Sanmam… Şimdi sırada Alanyaspor maçı ardından 2 Aralık'ta Beşiktaş derbisi var. 3 Aralık günü, Tudor ile şampiyonluk hayali kuran kaç Galatasaraylı olacak acaba.

Gerçekten meraktayım.

Keza; bu hocayla şampiyonluk – bence- hayal…





