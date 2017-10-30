Futbol aklı

Yönetici Topsakal; ''Galatasaray'a futbol aklı lazım'' diyerek Lucescu'nun ayağına gitmişti hatırlarsanız. Pek çok G.Saraylı, Rumen teknik adamın TFF'nin'nun teklifini kabul etmesinden hoşnut olmuştu günün sonunda. Fakat o cümle hala beyinlerdeki diken olarak duruyor.

Taraftar, camia, spor medyası bu cümlenin peşini bırakmaz kolay kolay. En çok merak ettiğimse, bu cümlenin Tudor'da nasıl yankılandığı… Hırvat Hoca, her şey yolunda gittiği halde bile, hep bir kendini ispat peşinde.

Maçın ilk yarısında ''sezonun en kötü G.Saray performanslarından biri'' sahnedeydi. Buna karşın Trabzonspor'un zayıf noktası olan sol kanadından etkili olmayı başardı sarı kırmızılılar.

Tam bu noktada Tudor'a sormadan edemeyeceğim; Rodrigues'i neden oynatmıyorsun?

Feghouli ile birlikte elindeki en etkili kanat oyuncularından birisi olduğu için, Tudor'un tasarrufu bana hiç anlaşılır gelmiyor. Tudor'un Linnes ile Latovleviçi arasında artık bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kendi takımının kanat etkinliğini bile bile baltalayan bir teknik adam benim nezdimde.



Hak eden kazandı

Tüm bunlar yetmezmiş gibi; bir sol açık olarak Tolga'nın performansı, sezon başından bu yana attığı gollere rağmen hayli sönük. Tudor'un Belhanda'nın yokluğunda Selçuk'u saha sürmesi son derece beklenilen bir gelişmeydi ama, bence doğrusu Fernando'nun yanında Tolga'nın oynaması, N'diaye'nin forvet arkasına konumlanmasıydı.

İlk yarının sonundaki iki kırmızı kart da doğruydu.

Yenilen golün ardından –NİHAYETSelçuk çıkıp Rodrigues girdi ama, Gomis- Eren değişikliği için çok erkendi.

Tudor'un ''kendisini ispatlama'' savaşına saygı duyuyorum ama, bu durum G.Saray'a zarar verici boyutta tezahür etmeye başladı. Maçın sonunda skor tabelasında ne yazarsa yazsın, 3 puanı hak eden Trabzonspor'du. Rıza Çalımbay'ın bu kadar kısa sürede, bu kadar eksik bir takıma yaptığı katkı çok önemli. Eminim ki; pek çok G.Saraylı, lig liderliğine rağmen böyle bir ''futbol aklı''nın özlemini çekiyordur. G.Saray adına gidişat kesinlikle pek hayırlı değil.

Yönetim, bu durum karşısında teknik heyete akılcı bir reaksiyon göstermeli.